تسهيل عملية انتقال طفلك إلى الشرب من الكوب
يساعد كوب التدريب على الشرب Natural الجديد طفلك في الانتقال بسهولة من الشرب من الرضّاعة إلى الشرب من كوبه الأول. سيتمكن طفلك من إمساك الرضّاعة بمفرده بفضل المقبضَين الناعمَي الملمس، والشرب من الحلمة التي اعتاد عليها. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تسهيل عملية انتقال طفلك إلى الشرب من الكوب
يساعد كوب التدريب على الشرب Natural الجديد طفلك في الانتقال بسهولة من الشرب من الرضّاعة إلى الشرب من كوبه الأول. سيتمكن طفلك من إمساك الرضّاعة بمفرده بفضل المقبضَين الناعمَي الملمس، والشرب من الحلمة التي اعتاد عليها. إكتشف كلّ المميزات
تسهيل عملية انتقال طفلك إلى الشرب من الكوب
يساعد كوب التدريب على الشرب Natural الجديد طفلك في الانتقال بسهولة من الشرب من الرضّاعة إلى الشرب من كوبه الأول. سيتمكن طفلك من إمساك الرضّاعة بمفرده بفضل المقبضَين الناعمَي الملمس، والشرب من الحلمة التي اعتاد عليها. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تسهيل عملية انتقال طفلك إلى الشرب من الكوب
يساعد كوب التدريب على الشرب Natural الجديد طفلك في الانتقال بسهولة من الشرب من الرضّاعة إلى الشرب من كوبه الأول. سيتمكن طفلك من إمساك الرضّاعة بمفرده بفضل المقبضَين الناعمَي الملمس، والشرب من الحلمة التي اعتاد عليها. إكتشف كلّ المميزات
تساعد مقابض كوب التدريب طفلك على إمساك الكوب والشرب منه بمفرده. فهي مصمّمة ليتمكّن الطفل من إمساكها بسهولة بيدَيه الصغيرتَين وهي مصنوعة من المطاط لمقاومة الانزلاق.
صمام مضاد للمغص ومصمم لمنع الهواء من الدخول إلى معدة طفلك، وللمساعدة في تخفيف المغص والانزعاج.
إن كل الرضّاعات والأكواب من Philips Avent متوافقة، باستثناء الرضّاعات الزجاجية والأكواب المخصصة للبالغين/My First Big Kid. لذلك، يمكنك المزج بينها للحصول على الكوب المثالي، الذي يتناسب مع احتياجات النمو الخاصة بطفلك.
تصميم مرن ولولبي، مع البتلات المريحة والفريدة التي نقدّمها، للحصول على حلمة مرنة، تسمح برضاعة طبيعية أكثر من دون الانقباض.
تم تصنيع كوب Natural من Philips Avent من مواد خالية من مادة BPA* (بوليبروبيلين).
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