مريحة وخفية
تم تصميم ضمادات الثدي الفريدة SCF254/30 من Philips Avent بشكل خاص لتمنحك جفافًا وراحةً طوال اليوم. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مريحة وخفية
تم تصميم ضمادات الثدي الفريدة SCF254/30 من Philips Avent بشكل خاص لتمنحك جفافًا وراحةً طوال اليوم. إكتشف كلّ المميزات
فائقة الرفع وتتميز بشكل تتبع دقيق. مُرفقة بشريط لاصق لإبقاء الضمادات في مكانها.
فوطة علوية ناعمة كالحرير ومسامية، تحتوي على مواد طبيعية. تم اختبارها على البشرة.
مانعة للانزلاق بفضل الشرائط اللاصقة لإبقاء ضمادات الثدي في مكانها.
مصممة بالتعاون مع مولّدة ومستشارة رضاعة طبيعية تدعم الأمهات في مجال الرضاعة الطبيعية منذ 20 سنة.
تم لفها بشكل فردي لنظافة إضافية.
تتميز ضمادات الثدي من Philips Avent بشكل مخطط، يجعلها غير مريئة عند ارتداءها تحت الملابس.
1. طبقة أمامية فائقة النعومة مزوّدة بأخدود للحلمة- تحافظ على جفاف الثدي في جميع الأوقات. 2- طبقة فائقة الامتصاص لراحة إضافية. 3- حشوة أمان فائقة الامتصاص تضمن عدم حدوث التسرب المحرج. 4- طبقة خارجية مثقّبة، عازلة لتجنب تشقق الحلمة ومزوّدة بلاصق لضمان عدم التسرب- تبقي الضمادة في مكانها.
بلد المنشأ
المواد
المحتويات
التصميم
الوظائف
المقاييس والوزن
راحة قصوى
شعور ناعم كالحرير