اللهّاية الأكثر طراوة لبشرة طفلك الحساسة

اعتني ببشرة طفلك الحساسة بفضل لهّاية ultra soft من Philips Avent. يتبع الوقاء الطري* والمرن جدًا منحنيات وجنتَي طفلك، فيترك آثارًا أقل ويخفف من تهيّج البشرة، لتهدئة طفلك بمستوى راحة أعلى. إكتشف كلّ المميزات