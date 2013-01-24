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Philips Avent

لهّايات نفاذة للهواء

SCF172/68
Avent
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Avent
  • اعتني بالبشرة الحساسة بفضل الراحة التي يوفرها الهواء اعتني بالبشرة الحساسة بفضل الراحة التي يوفرها الهواء اعتني بالبشرة الحساسة بفضل الراحة التي يوفرها الهواء
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    Philips Avent لهّايات نفاذة للهواء

    SCF172/68
    العثور على الدعم لهذا المنتج

    اعتني بالبشرة الحساسة بفضل الراحة التي يوفرها الهواء

    اسمحي لبشرة طفلك بالتنفس بفضل اللهّاية بانسياب حر للهواء من Philips Avent. يتميّز الوقاء بـ 6 فتحات تهوية للحصول على تدفق هواء إضافي، وهو مصمم للمساعدة في تقليل تهيّج البشرة. بالإضافة إلى ذلك، تحترم الحلمة التي نقدّمها، القابلة للانقباض والمساعِدة على تقويم الأسنان، النمو الطبيعي لفم طفلك. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent لهّايات نفاذة للهواء

    اعتني بالبشرة الحساسة بفضل الراحة التي يوفرها الهواء

    اسمحي لبشرة طفلك بالتنفس بفضل اللهّاية بانسياب حر للهواء من Philips Avent. يتميّز الوقاء بـ 6 فتحات تهوية للحصول على تدفق هواء إضافي، وهو مصمم للمساعدة في تقليل تهيّج البشرة. بالإضافة إلى ذلك، تحترم الحلمة التي نقدّمها، القابلة للانقباض والمساعِدة على تقويم الأسنان، النمو الطبيعي لفم طفلك. إكتشف كلّ المميزات

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      اعتني بالبشرة الحساسة بفضل الراحة التي يوفرها الهواء

      فتحات تهوية إضافية للسماح للبشرة بالتنفس

      • تهدئة الأطفال بفضل راحة الهواء
      • للأطفال بين 0 و6 أشهر
      • ملائمة لأسنان الأطفال وخالية من BPA
      • 2 قمع وصمام
      فتحات تهوية أكثر تسمح لبشرة طفلك بالتنفس

      فتحات تهوية أكثر تسمح لبشرة طفلك بالتنفس

      تحتاج البشرة إلى التنفس، وبخاصة بشرة طفلك. يتميّز الوقاء الذي نقدّمه بـ 6 فتحات لتدفق الهواء بشكل إضافي، وهو مصمم للتخفيف من تهيّج البشرة.

      9 من أصل 10 أطفال يتقبّلون اللهّايات التي نقدمّها*

      9 من أصل 10 أطفال يتقبّلون اللهّايات التي نقدمّها*

      يدرك الأطفال ما يناسبهم! لقد سألنا الأمهات كيف يتفاعل أطفالهنّ مع حلمات Philips Avent وتبيّن أن 9 من أصل 10 أطفال يتقبّلون اللهّايات التي نقدمها.*

      مصممة لضمان نمو الفم بشكل طبيعي

      مصممة لضمان نمو الفم بشكل طبيعي

      تتميّز الحلمة المصنوعة من السيليكون والقابلة للانقباض التي نقدّمها بتصميم متناسق يحترم حلق طفلك وأسنانه ولثّته أثناء نموه.

      مصنوعة في موقعنا الحائز جائزة في المملكة المتحدة

      مصنوعة في موقعنا الحائز جائزة في المملكة المتحدة

      انعمي براحة البال وأنت متأكدة من أن راحة طفلك في أيدٍ أمينة. تم صنع هذه اللّهاية في موقعنا الحائز جائزة في المملكة المتحدة.*

      مقبض أمان لإزالة سهلة

      مقبض أمان لإزالة سهلة

      يسمح لك مقبض الأمان بإزالة لهّاية طفلك في أي وقت. سيتمكّن طفلك حتى بيديه الصغيرتَين من الإمساك به!

      يساعد الغطاء السهل التركيب في الحفاظ على لهّاية طفلك نظيفة

      يساعد الغطاء السهل التركيب في الحفاظ على لهّاية طفلك نظيفة

      في حال عدم استخدام اللهّاية، ما عليك سوى تركيب الغطاء قبل تخزينها لإبقاء الحلمة آمنة ونظيفة.

      سهلة التعقيم لمستوى أفضل من النظافة

      سهلة التعقيم لمستوى أفضل من النظافة

      بات من السهل الحفاظ على نظافة لهّايات طفلك: فما عليك سوى وضعها في جهاز التعقيم أو في المياه المغلية.

      المواصفات التقنية

      • المحتويات

        لهّايات بانسياب حر للهواء
        2  قطعة

      • أمان

        مقبض أمان دائري
        نعم
        خالٍ من BPA
        نعم

      • صحي

        سهل التنظيف
        نعم
        يمكن تعقيمها
        نعم
        قابلة للغسل في غسالة الأطباق
        نعم

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