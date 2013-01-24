رأس فرشاة للبشرة الحساسة جدًا وللبشرة الجافة
استمتعي بألطف تجربة تنظيف على الإطلاق لبشرتك الحساسة بفضل رأس الفرشاة المخصص للبشرة الحساسة جدًا. تأتي الفرشاة مزوّدة بشعيرات أطول وأنعم، لعملية تنظيف لطيفة جدًا وفعالة في آن، ومناسبة للبشرة الحساسة جدًا وللبشرة الجافة. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
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رأس فرشاة للبشرة الحساسة جدًا وللبشرة الجافة
استمتعي بألطف تجربة تنظيف على الإطلاق لبشرتك الحساسة بفضل رأس الفرشاة المخصص للبشرة الحساسة جدًا. تأتي الفرشاة مزوّدة بشعيرات أطول وأنعم، لعملية تنظيف لطيفة جدًا وفعالة في آن، ومناسبة للبشرة الحساسة جدًا وللبشرة الجافة. إكتشف كلّ المميزات
باستخدام VisaPure، يمكنك إزالة المزيد من بقايا مستحضرات التجميل وخلايا البشرة الميتة والباهتة عند التنظيف. فبفضل تأثير التنظيف العميق، تمتص البشرة منتجات العناية بالبشرة المفضلة لديك، مثل الكريمات والسيروم والخلاصات، بشكل أفضل.
تتميّز كل رؤوس فرشاة VisaPure التي نقدّمها بشعيرات مصنوعة من النايلون الدقيق، وهي مادة تم اختيارها بشكل خاص. يساعد ذلك في ضمان سهولة تنظيف رؤوس الفرشاة إلى حد كبير والحفاظ عليها بحالة جيدة.
تكون الفرشاة مزوّدة بشعيرات فائقة النعومة لتمنحك تجربة تنظيف لطيفة للغاية مع تهيّج أقل في البشرة. تتميّز الشعيرات بحجم رفيع وأطول* وأكثر مرونة، وتضمن بالتالي احتكاكًا أقل على البشرة لنعومة فائقة وعملية تنظيف لطيفة أكثر. تم تلميع أطراف الشعيرات بشكل مضاعف لشعور أنعم على البشرة. استمتعي بطريقة لطيفة للغاية للحصول على بشرة نظيفة وصحية.
تتمتّع كل فراشي VisaPure بتقنية شعيرات 5 في 1 فريدة. تم صقل كل شعيرة مرتين بحيث تضمن الأطراف الناعمة كالحرير انزلاقًا سلسًا. صمّمت شعيرات VisaPure لتكون طويلة جدًا من أجل توفير راحة مطلقة للبشرة. لضمان الفعالية، تم تصميم شعيرات VisaPure لتكون حوالي 3 مرات أصغر من مسام بشرتك، وتصل الفرشاة الكثيفة إلى عدد أكبر من المسام في جلسة علاج واحدة لمنح إحساس ناعم وفخم أثناء تنظيف الوجه. يتم انتقاء مواد الشعيرات خصيصًا لتكون مقاومة للماء.
قم بتركيب رأس الفرشاة أو فكه بسهولة. تتميّز رؤوس الفرشاة التي نقدّمها بأنها سهلة التركيب ومتوافقة مع كل طرازات Visapure.
للحصول على أفضل النتائج، استبدلي الفرشاة كل 3 أشهر. من السهل جدًا تبديل الفرشاة، فما عليك سوى سحبها من الجهاز.
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الفوائد
سهولة الاستعمال
الخدمة