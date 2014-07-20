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S9711/23
حلاقة مثالية في كل تمريرة
نقدّم لك آلة الحلاقة Shaver 9000 الأكثر تطورًا على الإطلاق. توفّر تقنية اكتشاف منحنيات الوجه الفريدة تغطية استثنائية لكل منحنيات وجهك، كما يوجّه نظام V-Track الشعر إلى أفضل وضعية قص للحصول على أفضل النتائج الدقيقة.
نظام الشفرات V-Track PRO
رؤوس ContourDetect تتحرك في 8 اتجاهات
نظام SmartClean Plus
أداة تحديد اللحية بميزة SmartClick
احصل على الحلاقة الدقيقة المثالية. إذ يعمد نظام الشفرات الدقيق V-Track PRO إلى وضع كل شعرة بلطف في وضعية القص المثالية، للحية النامية منذ يوم واحد وحتى 3 أيام، بالإضافة إلى أنه فعّال على الشعيرات المسطحة وذات الطول المختلف. قص الشعر بشكل أدق بنسبة 30%* وبتمريرات أقل، للحصول على بشرة مثالية.
تتبع الرؤوس بميزة ContourDetect التي تتحرك في 8 اتجاهات كل منحنيات وجهك ورقبتك. ستتمكن من حلاقة كمية إضافية من الشعر بنسبة 20% مع كل تمريرة، مما يوفر لك حلاقة ناعمة ودقيقة بالكامل.
اختر من بين 3 أوضاع لتخصيص طريقة الحلاقة: حساس - لحلاقة ناعمة ودقيقة. عادي - لحلاقة دقيقة كل يوم. سريع - لحلاقة سريعة بهدف توفير الوقت.
الجوائز
المصدر: Euromonitor International Limited؛ حجم المبيعات بالتجزئة، وفقًا لتعريف فئة أجهزة حلاقة الجسم، بيانات عام 2024، بحث أُجري في أكتوبر 2024.
لقص كمية شعر أكثر بنسبة 20%، مقارنة مع SensoTouch