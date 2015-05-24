45 دقيقة من الحلاقة اللاسلكية

ستتمكن من تشغيل الأداة لأكثر من 45 دقيقة، أي ما يوازي 15 عملية حلاقة بعد شحن لساعة واحدة. لا تعمل آلة الحلاقة هذه إلا في الوضع اللاسلكي.