سرعة وقوة

تم تصميم سلسلة PerfectCare 7000 Series لتزويدك بالراحة والملاءمة. فهي سهلة الحمل مع خزان مياه قابل للفك وبخار قوي لتحقيق نتائج رائع، بسرعة تامة. نضمن لك عدم حرق أي نوع من الملابس القابلة للكيّ، بفضل تقنية OptimalTEMP.