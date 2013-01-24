ضمان عدم حرق الملابس

لن تحترق الملابس على الإطلاق حتى عند إنجاز مهام متعددة في الوقت نفسه أو في حال تشتت انتباهك. بفضل تقنية OptimalTEMP التي نقدّمها، نعدك بأنّ هذه المكواة المولّدة للبخار لن تتسبب أبدًا بحرق أي أقمشة قابلة للكيّ. يمكنك حتى تركها ترتاح على الملابس أو لوح الكيّ مع توجيه الجهة الأمامية نحو الأسفل، مع ضمان عدم التسبب بحرق الملابس أو لمعانها.