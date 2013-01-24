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سماعات الرأس المثبتة في الأذن مع ميكروفون

PRO6305BK/00
  • كل ما تحتاج إليه كل ما تحتاج إليه كل ما تحتاج إليه
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    سماعات الرأس المثبتة في الأذن مع ميكروفون

    PRO6305BK/00

    كل ما تحتاج إليه

    تمنحك سماعات الرأس السلكية هذه والمثبّتة في الأذن الصوت الواضح الذي تحتاج إليه للاستماع إلى قوائم التشغيل ومحطات البودكاست والمكالمات. وهي تتوافق مع الصوت العالي الدقة أيضًا، لتتمكّن من الاستماع إلى المزيد من التفاصيل أثناء تشغيل خدمة البث العالية الجودة والمفضّلة لديك. إكتشف كلّ المميزات

    سماعات الرأس المثبتة في الأذن مع ميكروفون

    كل ما تحتاج إليه

    تمنحك سماعات الرأس السلكية هذه والمثبّتة في الأذن الصوت الواضح الذي تحتاج إليه للاستماع إلى قوائم التشغيل ومحطات البودكاست والمكالمات. وهي تتوافق مع الصوت العالي الدقة أيضًا، لتتمكّن من الاستماع إلى المزيد من التفاصيل أثناء تشغيل خدمة البث العالية الجودة والمفضّلة لديك. إكتشف كلّ المميزات

    كل ما تحتاج إليه

    تمنحك سماعات الرأس السلكية هذه والمثبّتة في الأذن الصوت الواضح الذي تحتاج إليه للاستماع إلى قوائم التشغيل ومحطات البودكاست والمكالمات. وهي تتوافق مع الصوت العالي الدقة أيضًا، لتتمكّن من الاستماع إلى المزيد من التفاصيل أثناء تشغيل خدمة البث العالية الجودة والمفضّلة لديك. إكتشف كلّ المميزات

    سماعات الرأس المثبتة في الأذن مع ميكروفون

    كل ما تحتاج إليه

    تمنحك سماعات الرأس السلكية هذه والمثبّتة في الأذن الصوت الواضح الذي تحتاج إليه للاستماع إلى قوائم التشغيل ومحطات البودكاست والمكالمات. وهي تتوافق مع الصوت العالي الدقة أيضًا، لتتمكّن من الاستماع إلى المزيد من التفاصيل أثناء تشغيل خدمة البث العالية الجودة والمفضّلة لديك. إكتشف كلّ المميزات

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      كل ما تحتاج إليه

      • مشغلات حجم 12,2 مم/جزء خلفي مقفل
      • ميكروفون مضمّن
      • أسود
      • في الأذن

      ميكروفون مضمّن مزوّد بتقنية إلغاء صدى الصوت لصوت نقي

      يمكنك تلقي مكالمة وإيقاف قائمة التشغيل مؤقتًا؛ بدون لمس هاتفك الذكي. يحافظ الميكروفون المضمّن والمزوّد بتقنية إلغاء صدى الصوت على نقاء الصوت أثناء التكلّم. عند الاستماع إلى الموسيقى أو محطات البودكاست، توفر المشغلات الصوتية المصنوعة من النيوديميوم والتي تمت موالفتها بطريقة مثالية صوتًا واضحًا ودقيقًا.

      صوت عالي الدقة. اسمع بشكل أفضل

      هل تحب خدمة البث العالية الدقة؟ يمكنك أن تسمع بشكل أفضل مع سماعات الرأس بصوت عالي الدقة هذه. ومع قدرتها على إعادة إنتاج ترددات عالية تصل إلى 40 كيلوهرتز، ستمنحك المزيد من التفاصيل أثناء تنقلك.

      3 أغطية مطاطية لسماعات الأذن قابلة للتبديل. ملاءمة مريحة

      يشكل أنبوب صوت بيضاوي وأغطية مطاطية لسماعات الأذن قابلة للتبديل بثلاثة أحجام عزلاً مثاليًا. استمتع أثناء الاستماع طوال اليوم براحة وبعزل غير نشط وممتاز للضوضاء.

      مشغلات صوتية مصنوعة من النيوديميوم حجم 12,2 مم

      توفر لك المشغلات الصوتية المصنوعة من النيوديميوم حجم 12,2 مم صوتًا نقيًا وواضحًا وجهيرًا جيدًا.

      المواصفات التقنية

      • الصوت

        نظام الصوت
        مغلق
        نوع المغناطيس
        النيوديميوم
        ملف صوتي
        سلك ألومنيوم مغطى بالنحاس
        قطر السماعة
        12.2
        الحساسية
        109  ديسيبل
        غشاء مرن
        قبة مايلار
        الاستجابة للتردد
        بين 7 و40000 هرتز

      • إمكانية الاتصال

        الميكروفون
        مقبس إدخال ميكروفون حجم 3,5 مم
        طبقة الموصل
        مطلية بالذهب
        طول السلك
        1.2  أمتار

      • الملحقات

        أغطية للأذنين
        زوجان إضافيان

      • أبعاد العلبة

        نوع العلبة
        صندوق
        عدد المنتجات المضمّنة
        1
        طريقة العرض على الرف
        تعليق
        الارتفاع
        17.5  سم
        العرض
        7  سم
        العمق
        2.5  سم
        الوزن الإجمالي
        0.05  كلغ
        الوزن الصافي
        0.018  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        0.032  كلغ
        EAN
        69‎ 51613 98179 5

      • الكرتون الخارجي

        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        24
        الطول
        38  سم
        العرض
        18.3  سم
        الارتفاع
        19.6  سم
        الوزن الإجمالي
        1.59  كلغ
        الوزن الصافي
        0.432  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        1,158  كلغ
        GTIN
        ‎1 69 51613 98179 2

      • الكرتون الداخلي

        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        3
        الطول
        18  سم
        العرض
        8.2  سم
        الارتفاع
        7.8  سم
        الوزن الإجمالي
        0.17  كلغ
        الوزن الصافي
        0,054  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        0.116  كلغ
        GTIN
        ‎2 69 51613 98179 9

      • UPC

        UPC
        8‎ 40063 20211 5

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