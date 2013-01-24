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Philips Sonicare FlexCare Platinum

فرشاة أسنان قابلة لإعادة الشحن

HX9172/10
Sonicare
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Sonicare
  • تنظيف استثنائي بين الأسنان تنظيف استثنائي بين الأسنان تنظيف استثنائي بين الأسنان
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    Philips Sonicare FlexCare Platinum فرشاة أسنان قابلة لإعادة الشحن

    HX9172/10
    العثور على الدعم لهذا المنتج

    تنظيف استثنائي بين الأسنان

    بفضل تسعة خيارات تنظيف فريدة ومستشعر الضغط بديهي وتقنية متقدمة في رأس الفرشاة، تتخطّى Sonicare FlexCare Platinum من Philips أساليب تنظيف الأسنان التقليدية لتوفير طريقة فريدة لإزالة اللُويحة السنية وتحسين صحة اللثة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    Philips Sonicare FlexCare Platinum فرشاة أسنان قابلة لإعادة الشحن

    تنظيف استثنائي بين الأسنان

    بفضل تسعة خيارات تنظيف فريدة ومستشعر الضغط بديهي وتقنية متقدمة في رأس الفرشاة، تتخطّى Sonicare FlexCare Platinum من Philips أساليب تنظيف الأسنان التقليدية لتوفير طريقة فريدة لإزالة اللُويحة السنية وتحسين صحة اللثة. إكتشف كلّ المميزات

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      تنظيف استثنائي بين الأسنان

      لإزالة كمية أكبر من اللُويحة السنية بين الأسنان حتى 7 أضعاف*

      • 3 أوضاع و3 مستويات من القوة
      • رأسان للفرشاة
      • مع مستشعر الضغط
      • مُعقِّم رأس فرشاة بالأشعة فوق البنفسجية
      تخصيص الوضع ومستوى القوة

      تخصيص الوضع ومستوى القوة

      تسمح لك فرشاة FlexCare Platinum بالاختيار بين 3 أوضاع للتنظيف — التنظيف أو التبييض أو العناية باللثة — وبين 3 إعدادات لمستوى القوة — منخفض أو متوسط أو مرتفع — لتوفير تجربة تنظيف الأسنان باستخدام الفرشاة مخصصة بحسب احتياجاتك.

      أثبتت الاختبارات السريرية قدرتها على تحسين صحة اللثة في أسبوعين

      أثبتت الاختبارات السريرية قدرتها على تحسين صحة اللثة في أسبوعين

      أثبتت الاختبارات السريرية أن فرشاة FlexCare Platinum قادرة على تحسين صحة اللثة في أسبوعين فقط، بفضل وضع العناية باللثة الخاص للتنظيف المركز بهدف المساعدة على تقليل مخاطر نزيف اللثة والالتهابات.

      يقدم رأس الفرشاة InterCare الجديد تنظيفًا متقدمًا بين الأسنان

      يقدم رأس الفرشاة InterCare الجديد تنظيفًا متقدمًا بين الأسنان

      بفضل الشعيرات الطويلة جدًا للوصول بعمق بين الأسنان وعلى طول اللثة، يتميّز رأس الفرشاة InterCare الجديد بتقنية تنظيف متقدمة لإزالة اللُويحة السنية وتلميع الأسنان، بالإضافة إلى شعيرات تذكيرية يتلاشى لونها من الأزرق إلى الأبيض عندما يحين وقت استبدال رأس الفرشاة.

      تقنية الاهتزازات الصوتية المبتكرة لصحة فم أفضل

      تقنية الاهتزازات الصوتية المبتكرة لصحة فم أفضل

      على عكس فرشاة الأسنان الكهربائية التقليدية أو تلك التي تعمل على الطاقة، تتميّز فرشاة Sonicare من Philips بتقنية الاهتزازات الصوتية الحائزة براءة اختراع. ويؤدي إجراء التنظيف الديناميكي والفريد الذي تتميّز به فرشاة Sonicare إلى توزيع السائل بين الأسنان، وإلى إزالة البلاك برفق وفعالية بين الأسنان وعلى طول اللثة.

      لإزالة كمية أكبر من اللُويحة السنية بين الأسنان حتى 7 أضعاف

      لإزالة كمية أكبر من اللُويحة السنية بين الأسنان حتى 7 أضعاف

      تصل فرشاة FlexCare Platinum بعمق بين الأسنان لإزالة فائقة للُّويحة السنية. وقد أثبتت الاختبارات السريرية أنها قادرة على كمية أكبر من اللُويحة السنية بين الأسنان حتى 7 أضعاف مقارنةً بفرشاة الأسنان اليدوية.

      لتنبيهك عند تنظيف الأسنان بقوة أكثر من اللزوم

      لتنبيهك عند تنظيف الأسنان بقوة أكثر من اللزوم

      تتميز فرشاة FlexCare Platinum بمستشعر ضغط بديهي فريد للمساعدة على تقليل تنظيف الأسنان العدائي بواسطة الفرشاة. يهتز المقبض برفق لتنبيهك عند الضغط بقوة أكثر من اللزوم.

      بطارية تدوم طويلاً وحقيبة محمولة صغيرة

      بطارية تدوم طويلاً وحقيبة محمولة صغيرة

      تسمح لك الحقيبة المحمولة الصغيرة والمتميّزة التي نقدّمها بتخزين فرشاة الأسنان بطريقة نظيفة، بينما يسمح لك الشاحن المحمول والصغير بالحفاظ على مستوى الشحن الذي تريده أثناء التنقل. ستستمتع بأسبوعَين من الاستخدام العادي بعد عملية شحن كاملة واحدة. أصبح بإمكانك الآن الشعور بالانتعاش حتى أثناء التنقل.

      أجهزة توقيت للحثّ على تنظيف دقيق وشامل للأسنان

      أجهزة توقيت للحثّ على تنظيف دقيق وشامل للأسنان

      تقدم FlexCare Platinum مؤقتَين لتشجيعك على تنظيف أسنانك بدقة. يظهر مؤقت Quadpacer بالفواصل الزمنية الوقت المناسب للانتقال إلى ربع المساحة الأخرى من الفم، فيما يساعدك SmarTimer في بلوغ وقت الدقيقتين الذي يوصي به الأطباء لتنظيف الأسنان.

      حقيبة سفر يدوية وشاحن

      حقيبة سفر يدوية وشاحن

      من السهل أن تأخذ فرشاة FlexCare Platinum معك إلى حيث تحتاج إليها بفضل حقيبة السفر التي يسهل توضيبها وشاحن السفر الصغير الحجم.

      المواصفات التقنية

      • الأوضاع

        التنظيف
        من أجل تنظيف يومي استثنائي
        العناية باللثة
        لتدليك اللثة برفق
        تبييض
        لإزالة البقع عن سطح الأسنان
        3 مستويات من القوة
        • منخفض
        • متوسط
        • مرتفع

      • العناصر المرفقة

        المقابض
        1 FlexCare Platinum
        رؤوس الفرشاة
        • 1 InterCare قياسي
        • 1 InterCare صغير
        الشاحن
        1
        مُعقِّم بالأشعة فوق البنفسجية
        نعم
        حقيبة سفر
        1

      • التصميم واللون الخارجي

        اللون
        لوحة أمامية معدنية بيضاء اللون

      • أداء التنظيف

        السرعة
        تنظيف لغاية 62000 حركة/ الدقيقة
        Performance
        إزالة كمية أكبر من اللُويحة السنية حتى 7 أضعاف*
        الفوائد الصحية
        تحسين صحة اللثّة في أسبوعين فقط
        فوائد التبييض
        للمساعدة على إزالة البقع بشكل طبيعي
        موقت
        SmarTimer وQuadpacer
        مستشعر الضغط
        اهتزاز المقبض لتنبيه المستخدم

      • سهولة الاستعمال

        نظام رؤوس الفرشاة
        رؤوس فرشاة سهلة التثبيت
        وقت تنظيف الأسنان
        ما يصل إلى 3 أسابيع**
        مؤشر مستوى البطارية
        يشير الضوء إلى حالة البطارية
        مقبض
        تصميم مريح
        شاشة عرض
        شاشة مضيئة

      • المواصفات التقنية

        البطارية
        قابلة للشحن
        نوع البطارية
        ليثيوم أيون
        فترة التشغيل (فارغة إلى ممتلئة)
        ما يصل إلى 3 أسابيع**

      • الطاقة

        فولتية
        110-220 فولت

      • الخدمة

        الكفالة
        ضمان محدود لمدة سنتين

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