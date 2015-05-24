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  • تنظيف أعمق للثة صحية أكثر تنظيف أعمق للثة صحية أكثر تنظيف أعمق للثة صحية أكثر

    Philips Sonicare AdaptiveClean رأسا فرشاة أسنان قياسيان مع تقنية الاهتزازات الصوتية

    HX9042/07

    تنظيف أعمق للثة صحية أكثر

    أصبح تنظيف المناطق التي يصعب الوصول إليها أسهل بكثير من أي وقت مضى. يتميّز رأس فرشاة AdaptiveClean بمستوى ملامسة أكبر مع السطح بـ 4 مرات* وبقدرة امتصاص أي ضغط زائد ناجم عن التنظيف بواسطة الفرشاة. فكيفما استخدمت الفرشاة، ستحصل على عملية تنظيف عميقة بالفعل ولطيفة على اللثة.

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    Philips Sonicare AdaptiveClean رأسا فرشاة أسنان قياسيان مع تقنية الاهتزازات الصوتية

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    تنظيف أعمق للثة صحية أكثر

    رأس الفرشاة الذي نقدّمه بأعمق مستوى تنظيف

    • 2 قمع وصمام
    • حجم قياسي
    • تثبيت
    • عملية التنظيف الأعمق
    مستوى ملامسة أكبر مع السطح بـ 4 مرات* لعملية تنظيف عميقة وسهلة

    مستوى ملامسة أكبر مع السطح بـ 4 مرات* لعملية تنظيف عميقة وسهلة

    إن رأس الفرشاة AdaptiveClean هو رأس فرشاة الأسنان الكهربائية الوحيد القادر على اتباع شكل أسنانك ولثتك الفريد. تتميّز شعيرات رأس الفرشاة بقدرتها على التكيّف مع سطح كل سن، بفضل جوانبها المطاطية الطرية والمرنة. استمتع بمستوى ملامسة أكبر مع السطح يصل إلى 4 مرات* وإزالة كمية أكبر من البلاك تصل إلى 10 مرات** على طول خط اللثة وبين الأسنان. وستحصل على تنظيف عميق ولطيف على اللثة في الوقت نفسه حتى في المناطق التي يصعب الوصول إليها.

    أفضل على اللثة لغاية مرتَين مقارنة بالفرشاة اليدوية

    أفضل على اللثة لغاية مرتَين مقارنة بالفرشاة اليدوية

    استمتع بتنظيف عميق ولطيف في الوقت نفسه بفضل رأس الفرشاة AdaptiveClean. فبينما تتحرك فرشاة الأسنان بتقنية الاهتزازات الصوتية على طول خط اللثة، تقوم الجوانب المرنة لرأس الفرشاة وشعيراته بامتصاص أي ضغط زائد قد تتسببه، وذلك لحماية النسيج الناعم حول لثتك حتى عند استخدام الفرشاة بقوة.

    إزالة كمية أكبر من البلاك بـ 10 مرات** من المناطقة التي يصعب الوصول إليها

    إزالة كمية أكبر من البلاك بـ 10 مرات** من المناطقة التي يصعب الوصول إليها

    احصل على عملية التنظيف الأعمق لدينا بفضل رأس الفرشاة الأكثر ابتكارًا الذي نقدّمه. يتميّز رأس الفرشاة AdaptiveClean بشكل مرن، لإزالة كمية أكبر من البلاك تصل إلى 10 مرات في المناطق التي يصعب الوصول إليها. أما حركة رأس الفرشاة فمصممة خصيصًا لتحسين آلية التنظيف الديناميكية لفرشاة الأسنان بتقنية الاهتزازات الصوتية من Philips. فكيفما استخدمت الفرشاة ستحصل على عملية تنظيف استثنائية يمكنك رؤيتها والشعور بها.

    تقنية الاهتزازات الصوتية المتقدمة من Philips Sonicare

    تقنية الاهتزازات الصوتية المتقدمة من Philips Sonicare

    تقوم تقنية الاهتزازات الصوتية المتقدمة من Philips Sonicare بدفع المياه بين الأسنان، وتقوم تمريرات الفرشاة بتجزئة البلاك وإزالته للحصول على تنظيف يومي استثنائي.

    يعمل مع أي فرشاة أسنان Sonicare قابلة للتثبيت من Philips

    يعمل مع أي فرشاة أسنان Sonicare قابلة للتثبيت من Philips

    يمكن تثبيت رأس الفرشاة هذا على مقبض الفرشاة وفكّه لملاءمة محكمة وعملية صيانة وتنظيف سهلة. وهو يتلاءم مع كل مقابض فراشي الأسنان Sonicare من Philips باستثناء PowerUp Battery وEssence.

    جزء من روتين يومي أفضل للعناية بصحة الفم

    جزء من روتين يومي أفضل للعناية بصحة الفم

    على غرار كل رؤوس فراشي الأسنان Sonicare الأصلية من Philips، يعتبر استخدام رأس الفرشاة هذا آمنًا على الأسنان واللثة. فتم اختبار جودة كل رأس فرشاة لتوفير أداء استثنائي وفترة استخدام طويلة.

    شعيرات تذكير لضمان عملية التنظيف الأكثر فعالية

    شعيرات تذكير لضمان عملية التنظيف الأكثر فعالية

    قد لا يكون الأمر واضحًا من النظرة الأولى، ولكن رؤوس فراشي الأسنان تفقد صلابتها وجودتها بعد أشهر من الاستخدام العادي. لذلك، يتغيّر لون شعيرات التذكير الأزرق تدريجيًا إلى اللون الأبيض، ليعلمك بأنه حان وقت استبدال رأس الفرشاة. للحصول على نتائج مثالية، استبدل الرأس كل ثلاثة أشهر.

    المواصفات التقنية

    • التصميم واللون الخارجي

      درجة صلابة الشعيرات
      متوسط
      اللون
      باللون الأبيض
      المادة المصنوع منها رأس الفرشاة
      جوانب ناعمة ومرنة ومطاطية
      شعيرات التذكير
      يتغير لون الشعيرات الأزرق تدريجيًا
      الحجم
      قياسية

    • التوافق

      نظام رأس الفرشاة
      تثبيت
      مناسب لهذه الطرازات
      • سلسلتان للتحكم باللُويحة السنية
      • 3 سلسلات للعناية بصحة اللثة
      • DiamondClean
      • EasyClean
      • FlexCare
      • FlexCare Platinum
      • FlexCare+‎
      • للأطفال
      • HealthyWhite

    • العناصر المضمنة

      رؤوس الفرشاة
      2 AdaptiveClean بحجم قياسي

    • الجودة والأداء

      الاستبدال
      كل 3 أشهر
      تم اختبارها
      لأعلى مستوى من الاستخدام

    • الفوائد الصحية

      إزالة البلاك
      لإزالة كمية أكبر من البلاك بـ 10 مرات**
      Gum health
      تحسين صحة اللثّة في أسبوعَين

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