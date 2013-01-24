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Philips Sonicare AirFloss Ultra

فوهات للتنظيف بين الأسنان

HX8032/07
Sonicare
Sonicare
  • نضمن لك الحصول على لثة صحية أكثر في غضون أسبوعَين* نضمن لك الحصول على لثة صحية أكثر في غضون أسبوعَين* نضمن لك الحصول على لثة صحية أكثر في غضون أسبوعَين*
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    Philips Sonicare AirFloss Ultra فوهات للتنظيف بين الأسنان

    HX8032/07

    نضمن لك الحصول على لثة صحية أكثر في غضون أسبوعَين*

    تُعتبر فوهات AirFloss Ultra الطريقة الأسهل للتنظيف بين الأسنان بفعالية للأشخاص الذين لا ينظفون أسنانهم بالخيط بانتظام. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Sonicare AirFloss Ultra فوهات للتنظيف بين الأسنان

    نضمن لك الحصول على لثة صحية أكثر في غضون أسبوعَين*

    تُعتبر فوهات AirFloss Ultra الطريقة الأسهل للتنظيف بين الأسنان بفعالية للأشخاص الذين لا ينظفون أسنانهم بالخيط بانتظام. إكتشف كلّ المميزات

    نضمن لك الحصول على لثة صحية أكثر في غضون أسبوعَين*

    تُعتبر فوهات AirFloss Ultra الطريقة الأسهل للتنظيف بين الأسنان بفعالية للأشخاص الذين لا ينظفون أسنانهم بالخيط بانتظام. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Sonicare AirFloss Ultra فوهات للتنظيف بين الأسنان

    نضمن لك الحصول على لثة صحية أكثر في غضون أسبوعَين*

    تُعتبر فوهات AirFloss Ultra الطريقة الأسهل للتنظيف بين الأسنان بفعالية للأشخاص الذين لا ينظفون أسنانهم بالخيط بانتظام. إكتشف كلّ المميزات

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    أين يمكنني العثور على رقم الطراز؟

    كل منتج له رقم موديل (نموذج) مختلف. يبدأ رقم الموديل (النموذج) عادة بأحرف تليها مجموعة أرقام. مثلاً: GC6440، 10/37PFL7403D أو02/SA1300

     

    يوجد عدة طرق لتحديد رقم الموديل (النموذج):

    أنظر على العلبة
    أنظر داخل المنتج
    أنظر على المنتج
    أنظر على دليل الإستخدام

      نضمن لك الحصول على لثة صحية أكثر في غضون أسبوعَين*

      مصممة خصيصًا للأشخاص الذين لا ينظفون أسنانهم بالخيط بانتظام

      • فوهتان
      إزالة البلاك بنسبة تصل إلى 99,9%***

      إزالة البلاك بنسبة تصل إلى 99,9%***

      يزيل AirFloss Ultra البلاك بنسبة تصل إلى 99,9% في المناطق التي يتم تنظيفها.***

      تقنية القطيرات والهواء

      تقنية القطيرات والهواء

      لقد حققنا هذه النتائج المثبتة سريريًا بفضل تقنيتنا الفريدة التي تجمع بين الهواء وغسول الفم أو المياه للتنظيف بين الأسنان وعلى طول خط اللثة بفعالية ولطف في الوقت نفسه.

      طريقة سهلة لبدء عادة صحية

      طريقة سهلة لبدء عادة صحية

      يٌعتبر التنظيف التلاصقي مهمًا جدًا لصحة الفم ككل. ويشكّل جهاز AirFloss طريقة سهلة للتنظيف ما بين الأسنان بعمق، مما يساعد في بدء عادة صحية.

      مثبّتة سريريًا بأنها تضاهي فعالية الخيط في ما يتعلّق بصحة اللثة**

      مثبّتة سريريًا بأنها تضاهي فعالية الخيط في ما يتعلّق بصحة اللثة**

      إن AirFloss Ultra من Philips Sonicare مثبّت سريريًا لقدرته على تحسين صحة اللثة تمامًا مثل استخدام الخيط.** يساعد في تحسين صحة اللثة في غضون أسبوعَين فقط.

      للمساعدة على تجنب التسوّس بين الأسنان

      للمساعدة على تجنب التسوّس بين الأسنان

      يساعد AirFloss Ultra من Philips Sonicare في تفادي التسوّس ما بين أسنانك، وذلك من خلال إزالة البلاك الذي عجزت فرشاة الأسنان عن إزالته.

      فوهة عالية الأداء

      فوهة عالية الأداء

      تزيد فوهة AirFloss Ultra الجديدة والعالية الأداء من قوة تقنية الهواء وقطيرات المياه الصغيرة التي نقدّمها، لتكون أكثر فعالية من أي وقت مضى.

      إعداد قابل للتخصيص للحصول على ثلاث دفقات

      إعداد قابل للتخصيص للحصول على ثلاث دفقات

      يمكنك تخصيص رذاذ AirFloss Ultra الفعال بحسب احتياجاتك، للحصول على دفقة واحدة أو دفقتَين أو ثلاث دفقات في كل مرة يتم الضغط فيها على زر التنشيط.

      المواصفات التقنية

      • العناصر المرفقة

        فوهة AirFloss Ultra
        2

      • سهولة الاستعمال

        ملحق الفوهة
        تثبيت سهل للتشغيل وإيقاف التشغيل

      • أداء التنظيف

        لأفضل النتائج
        استبدل الفوهة كل 6 أشهر

      • التصميم واللون الخارجي

        لون الفوهة
        رمادي

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          الآراء

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          • * عند الاستخدام مع فرشاة أسنان يدوية وغسول فم مضاد للميكروبات من قبل الأشخاص الذين يعانون التهابات متوسطة إلى معتدلة في اللثة؛ تم تصميم AirFloss لمساعدة الأشخاص الذي يستخدمون الخيط بشكل غير منتظم في تطوير روتين يومي صحي للتنظيف ما بين الأسنان. للحصول على مزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة قسم الأسئلة والأجوبة ضمن علامة التبويب "الدعم".
          • * * من المناطق التي تمت معالجتها؛ في دراسة مخبرية، قد تختلف النتائج الفعلية في الفم
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