HX3631/06
نتائج أفضل مضمونة عند فحص الأسنان*
تساعدك فرشاة PowerUp في إزالة التسوس وتبييض الأسنان بفضل عدد تمريرات أكبر في اليوم مقارنة بعدد تمريرات الفرشاة اليدوية في الشهر. وهي فرشاة سهلة الاستخدام تمامًا كفرشاة الأسنان اليدوية إلا أنها توفّر نتائج ممتازة وتجربة أفضل.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
حركة تنظيف أسنان مألوفة ورأس فرشاة يشبه فرشاة الأسنان اليدوية، لكن مع قوة تنظيف تتخطى 15000 تمريرة في الدقيقة
المساعدة على إزالة البلاك لأسنان ولثة صحية
يساعد تنظيف الأسنان مرتين يوميًا على تقليل مخاطر التسوّس
تساعد في تحسين صحة اللثة بشكل فعّال بواسطة عملية التنظيف الناعمة
لابتسامة مشرقة ولامعة
فرشاة الأسنان آمنة للاستخدام على كل الأسنان مهما كانت حالتها
يساعد المؤقت في ضمان الالتزام بوقت تنظيف الأسنان الموصى به من قبل أطباء الأسنان
تمريرات أكثر في يوم واحد مقارنة بفرشاة الأسنان اليدوية في شهر واحد. أكثر من 15000 تمريرة فرشاة في الدقيقة
المواصفات الفنية
التصميم واللون الخارجي
الخدمة
سهولة الاستخدام
العناصر المضمنة
أداء التنظيف
الأوضاع
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