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HR7757/01
وجبة طازجة كل يوم محضّرة براحة تامة
يتميّز جهاز تحضير الطعام Viva الجديد بإعداد 5 في 1 مع وعاء بسعة 3,4 لترات وخلاط سعة 2,2 لترات، ومطحنة معدنية، وعصارة وعصارة للحمضيات. وتسمح لك تقنية Powerchop بالحصول على نتائج فرم فائقة.
1000 واط
إعداد 5 في 1
وعاء بسعة 3.4 ليتر
يتميّز الوعاء الكبير جدًا سعة 3,4 لترات بسعة تشغيلية تبلغ لترَين لتحضير لغاية 7 حصص من الحساء أو 7 زلال بيض أو كمية 1,7 كغ من العجين. أما دورق الخلاط فيتميّز بسعة 2,2 لترات لاستيعاب 1,5 لترات من المكونات، وبالتالي لتحضير لغاية 5 حصص من مشروب الفاكهة في المرة الواحدة.
تستطيع هذه المطحنة المعدنية المزوّدة بمحرك قوي طحن أقسى المكونات. تزول الروائح والطعمات الغريبة عند غسل المطحنة بخلاف المطاحن البلاستيكية. بالإضافة إلى ذلك، يسهّل شكلها عملية السكب.
طابق لون السرعة مع لون الملحق للحصول على نتائج مثالية.