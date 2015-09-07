لخلط مثالي وتام للطعام

يأتي خلاط Philips مزوّدًا بتقنية ProBlend 6 ومحرك بقوة 900 واط، وهو قادر على خلط كل المكونات، بدءًا من الفاكهة والخضار ووصولاً إلى الثلج. وبفضل وظيفة السرعات المتعددة، يمكنك الخلط والسحق والتقطيع للحصول على خلط ناعم بطريقة مثالية وعلى القوام الذي تريده.