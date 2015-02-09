تحضير عصير فاكهة أخضر خفيف في ثوانٍ

يتميّز خلاط Viva Collection هذا من Philips بمحرك بقوة 600 واط ودورق سعة 2 لتر وشفرة ProBlend 5 للحصول على نتائج نهائية مثالية لتحضير عصير الفاكهة والطعام. لم يكن خلط المكونات الصعبة يومًا بهذه السهولة!