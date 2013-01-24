تحضير عصير فاكهة أخضر خفيف في ثوانٍ
يتميّز خلاط Viva Collection هذا من Philips بمحرك بقوة 600 واط ودورق سعة 2 لتر وشفرة ProBlend 5 للحصول على نتائج نهائية مثالية لتحضير عصير الفاكهة والطعام. لم يكن خلط المكونات الصعبة يومًا بهذه السهولة! إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تحضير عصير فاكهة أخضر خفيف في ثوانٍ
يتميّز خلاط Viva Collection هذا من Philips بمحرك بقوة 600 واط ودورق سعة 2 لتر وشفرة ProBlend 5 للحصول على نتائج نهائية مثالية لتحضير عصير الفاكهة والطعام. لم يكن خلط المكونات الصعبة يومًا بهذه السهولة! إكتشف كلّ المميزات
تحضير عصير فاكهة أخضر خفيف في ثوانٍ
يتميّز خلاط Viva Collection هذا من Philips بمحرك بقوة 600 واط ودورق سعة 2 لتر وشفرة ProBlend 5 للحصول على نتائج نهائية مثالية لتحضير عصير الفاكهة والطعام. لم يكن خلط المكونات الصعبة يومًا بهذه السهولة! إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تحضير عصير فاكهة أخضر خفيف في ثوانٍ
يتميّز خلاط Viva Collection هذا من Philips بمحرك بقوة 600 واط ودورق سعة 2 لتر وشفرة ProBlend 5 للحصول على نتائج نهائية مثالية لتحضير عصير الفاكهة والطعام. لم يكن خلط المكونات الصعبة يومًا بهذه السهولة! إكتشف كلّ المميزات
محرك فعال بقوة 600 واط لخلط سهل.
شفرة ProBlend 5 النجمية لخلط فعّال.
تجنب حالات الكسر بفضل هذا الدورق البلاستيكي المقوى.
اخفق بسرعات مختلفة وحتى درجات متنوعة من خلال مجموعة من الإعدادات.
مفتاح مقَولب لإمساك سهل وتحكم أسرع بالسرعة.
يمكنك استخدام وضع "النبض" للتحكم بدرجة الخلط والوقت براحة تامة.
مؤشر مستوى الماء ومقبض لاستخدام سهل وسكب مريح.
ملحقان كبيران جدًا للمطحنة مع قطع معدنية لتفادي الخدوش ومزج النكهات.
مواصفات التصميم
المواصفات العامّة
المواصفات التقنية
الملحقات