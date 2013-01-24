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Avance Collection

عصارة

HR1916/71
1 الجوائز
  • تحضير عصير شهي بسهولة تامة تحضير عصير شهي بسهولة تامة تحضير عصير شهي بسهولة تامة
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    Avance Collection عصارة

    HR1916/71
    1 الجوائز

    تحضير عصير شهي بسهولة تامة

    تستخلص هذه العصارة كمية عصير أكثر من الفاكهة والخضار. بالإضافة إلى ذلك، باتت عملية التنظيف أسهل من أي وقت مضى بفضل QuickClean ومصفاة التنظيف السريع المبتكرة ووعاء اللب المضمن. إكتشف كلّ المميزات

    Avance Collection عصارة

    تحضير عصير شهي بسهولة تامة

    تستخلص هذه العصارة كمية عصير أكثر من الفاكهة والخضار. بالإضافة إلى ذلك، باتت عملية التنظيف أسهل من أي وقت مضى بفضل QuickClean ومصفاة التنظيف السريع المبتكرة ووعاء اللب المضمن. إكتشف كلّ المميزات

    تحضير عصير شهي بسهولة تامة

    تستخلص هذه العصارة كمية عصير أكثر من الفاكهة والخضار. بالإضافة إلى ذلك، باتت عملية التنظيف أسهل من أي وقت مضى بفضل QuickClean ومصفاة التنظيف السريع المبتكرة ووعاء اللب المضمن. إكتشف كلّ المميزات

    Avance Collection عصارة

    تحضير عصير شهي بسهولة تامة

    تستخلص هذه العصارة كمية عصير أكثر من الفاكهة والخضار. بالإضافة إلى ذلك، باتت عملية التنظيف أسهل من أي وقت مضى بفضل QuickClean ومصفاة التنظيف السريع المبتكرة ووعاء اللب المضمن. إكتشف كلّ المميزات

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      تحضير عصير شهي بسهولة تامة

      QuickClean بدقيقة واحدة

      • QuickClean
      • 900 واط
      • أنبوب تغذية بحجم XXL
      مصفاة سهلة التنظيف

      مصفاة سهلة التنظيف

      بفضل المصفاة المصقولة، سيكون من السهل جدًا تنظيف بقايا الطعام بإسفنجة المطبخ.

      ما عليك سوى سكب المياه لعملية تنظيف مسبق سريعة

      ما عليك سوى سكب المياه لعملية تنظيف مسبق سريعة

      تسمح لك وظيفة التنظيف الأولي من Philips بغسل العصارة بسرعة بعد تحضير العصير أو عند الانتهاء من العصر. ومن خلال سكب المياه في الدافعة، ستتمكن من توفير دفق مياه لتنظيف بقايا الطعام.

      يتم تجميع اللّب بشكل طبيعي في حاوية واحدة

      يتم تجميع اللّب بشكل طبيعي في حاوية واحدة

      بفضل التصميم الدائري الخالي من الزوايا والشقوق، سيتم تجميع بقايا الطعام في حاوية اللبّ.

      ميزة منع التقطير للحفاظ على منضدة المطبخ نظيفة

      ميزة منع التقطير للحفاظ على منضدة المطبخ نظيفة

      تسمح لك ميزة منع التقطير المدمجة بالتوقف بين كل جلسة عصر لإبقاء سطح المنضدة خالٍ من أي بقع. قم بتنشيط ميزة منع التقطير من خلال تدوير القمع بكل بساطة.

      أنبوب تغذية بحجم XXL (‏80 مم)

      أنبوب تغذية بحجم XXL (‏80 مم)

      وفّر الوقت وابدأ بالعصر بطريقة أسرع. لم تعد بحاجة إلى تقطيع معظم الفاكهة والخضار لتسع في جهاز تحضير العصير هذا. ما عليك سوى وضعها كلها في أنبوب التغذية مقاس XXL بحجم 80 مم، واستمتع بعصير منعش ومغذٍ يوميًا.

      محرك فعال بقوة 900 واط

      محرك فعال بقوة 900 واط

      اعصر أصعب الفاكهة والخضار بدون مجهود مع المحرك الفعال بقوة 900 واط

      المواصفات التقنية

      • الملحقات

        مضمنة
        إبريق

      • بلد المنشأ

        صُنع في
        الصين

      • المواصفات العامّة

        عدد إعدادات السرعة
        2
        ميزات المنتج
        • قابلة للغسل في غسالة الأطباق
        • مخزن لسلك الطاقة مدمج
        • أقدام مقاومة للانزلاق
        • QuickClean

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

      • الاستدامة

        التّعبئة
        > 90% من المواد المعاد تدويرها
        دليل المستخدم
        100% ورق معاد تدويره

      • المواصفات التقنية

        سعة الدورق
        1  لتر
        سعة حاوية بقايا الفاكهة والخضار
        2.1  لتر
        طول سلك الطاقة
        1  أمتار
        الطاقة
        900  واط
        فولتية
        220-240  فولت

      • الوزن والأبعاد

        أبعاد علبة التغليف (الطول×الوزن×الارتفاع)
        550 ‏x‏ 320‏ x‏ 330  ملليمترًا
        أبعاد المنتج (الطول×الوزن×الارتفاع)
        296 ‏x‏ 250‏ x‏ 432  ملليمترًا
        قطر أنبوب التغذية
        80  ملليمترًا
        الوزن مع التغليف
        4.4  كلغ

      • التصميم

        اللون
        أسود

      • اللون الخارجي

        مادة الإبريق
        SAN
        مواد الهيكل الرئيسي
        بلاستيك SAN

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