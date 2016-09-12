ما عليك سوى سكب المياه لعملية تنظيف مسبق سريعة

تسمح لك وظيفة التنظيف الأولي من Philips بغسل العصارة بسرعة بعد تحضير العصير أو عند الانتهاء من العصر. ومن خلال سكب المياه في الدافعة، ستتمكن من توفير دفق مياه لتنظيف بقايا الطعام.