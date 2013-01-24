استفد من كل العناصر المغذية في كوبك
تم تصميم تقنية MicroMasticating المبتكرة من Philips لفتح خلايا الفاكهة والخضار لعصر أكبر كمية ممكنة من المكونات. وبعد الانتهاء من العصر، يمكن غسل كل القطع في دقيقة واحدة، وذلك بفضل تصميم الجهاز الذي لا يحتوي على مصفاة. إكتشف كلّ المميزات
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استفد من كل العناصر المغذية في كوبك
تم تصميم تقنية MicroMasticating المبتكرة من Philips لفتح خلايا الفاكهة والخضار لعصر أكبر كمية ممكنة من المكونات. وبعد الانتهاء من العصر، يمكن غسل كل القطع في دقيقة واحدة، وذلك بفضل تصميم الجهاز الذي لا يحتوي على مصفاة. إكتشف كلّ المميزات
تتضمن الفاكهة والخضار آلاف الخلايا التي تحتوي على العصير والفيتامينات وغيرها من العناصر الغذائية الأساسية. تم تصميم تقنية MicroMasticating المبتكرة من Philips لفتح الخلايا واستخلاص أكبر كمية ممكنة من مكوناتك المفضلة ولمساعدتك في الحصول على ما يصل إلى 90%* من الفاكهة في كوبك بدلاً من رميها.
حضّر عصيرًا صحيًا وشهيًا من الفاكهة الطرية والخضار القاسية. يمكنك تحضير مزيج من كل مكوناتك المفضلة وحتى استخدام هذا المنتج لاستخلاص المكونات النشوية الخاصة التي يصعب عصرها عادةً، مثل الموز والمانغو.
إن الخضار غنية بالألياف وهي مكونات مهمة لتحضير عصير صحي ويمكن معالجتها كلها في هذه العصّارة. وقد تشكّل عشبة القمح والسبانخ والكثير من المكونات الأخرى إضافة صحية مهمة لعصيرك اليومي مع تقنية MicroMasticating. يمكنك حتى استخدام بعض أنواع المكسرات مثل اللوز لتحضير حليب اللوز.
إن وظيفة التنظيف المسبق هي برنامج خاص لاستخراج العصير من العصّارة حتى النقطة الأخيرة مع تنظيف الجزء الداخلي من منتجك في الوقت نفسه. سيساعدك هذا الأمر في تحقيق أقصى استفادة من الفاكهة والخضار وتفادي رمي هذا العصير أثناء عملية التنظيف.
تتميّز هذه العصّارة بقطع قابلة للفك بسهولة وبدون إطار، لتنظيفها بسرعة باستخدام مياه الحنفية فقط. ونظرًا إلى عدم وجود حواف حادة، يمكن غسل الألياف والجزيئات في غضون ثوانٍ.
يتميّز التصميم الفريد الذي نقدمه بأنه لا يتضمن مصفاة، ما يسمح بسكب العصير بسلاسة في كوبك، مع المرور في فلتر لإزالة أي قطع غير مرغوب فيها من العصير، وهو سهل التنظيف إلى حد كبير بحيث لن تحتاج إلى استخدام أي فرشاة.
تسمح لك ميزة منع التقطير المدمجة بالكامل بالتوقف بين كل عملية عصر وأخرى والحفاظ على نظافة سطح العمل في كل الأوقات. ما عليك سوى الضغط على الزر المتوفر على مخرج العصير ليتوقف سكب العصير، من دون تبليل يديك.
تزوّدك أضواء LED بملاحظات أثناء تشغيل هذه العصارة. فبعد إعادة التجميع، ستعلم عندما يصبح المنتج جاهزًا للعصر من جديد، أو إذا ما زلت بحاجة إلى وضع القطع في الأماكن الصحيحة. تم تصميم كل التفاصيل لضمان سلامتك.
يتميّز التصميم المحسّن بعرض يبلغ 11 سم، ما يسمح لك بإبقاء العصّارة دائمًا على سطع العمل، فتكون جاهزة للعصر في أي وقت. وهي لا تحتل مساحة كبيرة في التخزين وأثناء الاستخدام لأنها متكاملة كليًا، بحيث لن تحتاج إلى استخدام أي حجرة خارجية أثناء العصر.
يمكنك سكب العصير مباشرة في كوبك، ما يسمح لك بتحضير كل كوب بطريقة مخصصة تتلاءم مع ذوق كل فرد من عائلتك، وتفادي استخدام قطع غير ضرورية وتنظيفها، والحفاظ على نظافة سطح العمل.
يُعتبر تحديد الوصفات والمكونات جزءًا مهمًا من تجربة العصر. نقدّم لك في هذا الكتيّب 40 وصفة ملهمة ونزوّدك بإرشاد كامل حول المنافع الصحية التي ستحصل عليها من تلك الوصفات.
يمكن تخزين كل قطع العصّارة الأصغر القابلة للفك، مثل الصَينية والدافعة ودورق العصير، في حاوية اللب. وبهذه الطريقة يمكنك تخزين كل القطع بطريقة آمنة ومعرفة مكانها عند عملية العصر التالية.
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