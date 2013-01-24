تصميم فريد من دون مصفاة لتنظيف في أقل من دقيقة واحدة

يتميّز التصميم الفريد الذي نقدمه بأنه لا يتضمن مصفاة، ما يسمح بسكب العصير بسلاسة في كوبك، مع المرور في فلتر لإزالة أي قطع غير مرغوب فيها من العصير، وهو سهل التنظيف إلى حد كبير بحيث لن تحتاج إلى استخدام أي فرشاة.