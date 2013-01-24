سكين للخلط من الفولاذ المقاوم للصدأ والمقوّى

يأتي هذا الخلاط المحمول باليد من Philips مزوّدًا بسكين خلط من الفولاذ المقاوم للصدأ والمقوّى. وقد تم تحسين شكل السكين إلى أقصى حد لتوفير أفضل نتائج خلط مع عمود الخلط وتقنية ProMix بالشكل المثلث. بالإضافة إلى ذلك، إنه آمن على المأكولات ولا يتصدأ.