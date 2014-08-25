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HR1643/01
خلاط محمول باليد قوي ويسهل التحكم به
خلاط محمول باليد وقوي من Philips مع محرك بقوة 600 واط وتقنية الخلط Promix وزر SpeedTouch لتحكم سهل: كلما ضغطت بقوة أكبر، ازدادت قوة الخلط. بفضل هذا الخلاط المحمول باليد يمكنك تحضير الطعام الطازج على طريقتك الخاصة.
خلاط عمودي معدني وPromix بقوة 700 واط
سرعات متغيرة وعالية
مفرمة حجم XL، وخفاقة مع وعاء سعة 1 لتر
بالتعاون مع جامعة شتوتغارت المتميزة، تم تطوير ProMix من Philips وهي تقنية فريدة ومتقدمة تستخدم شكلاً مثلثًا معيّنًا لتحضير الطعام بطريقة مثالية وللحصول على أعلى مستوى من الأداء بهدف الخلط بشكل سريع ومتناسق.
يتميّز الخلاط المحمول باليد Philips بملحق المفرمة حجم XL (1000 مل) لفرم كميات كبيرة من اللحوم والأعشاب والمكسرات والجبنة والشوكولاته والبصل في ثوانٍ.
يأتي الخلاط المحمول باليد من Philips مزوّدًا بملحق واحد للخفاقة لتحضير القشدة المخفوقة والمايونيز وعجينة البانكيك والمزيد غيرها، مما يجعل الخلاط المحمول باليد متعدد الوظائف والاستخدامات.