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  • خلاط محمول باليد قوي ويسهل التحكم به
  • خلاط محمول باليد قوي ويسهل التحكم به
  • خلاط محمول باليد قوي ويسهل التحكم به
  • خلاط محمول باليد قوي ويسهل التحكم به
  • خلاط محمول باليد قوي ويسهل التحكم به
  • خلاط محمول باليد قوي ويسهل التحكم به
  • خلاط محمول باليد قوي ويسهل التحكم به
  • خلاط محمول باليد قوي ويسهل التحكم به
  • خلاط محمول باليد قوي ويسهل التحكم به
  • خلاط محمول باليد قوي ويسهل التحكم به
  • خلاط محمول باليد قوي ويسهل التحكم به
  • خلاط محمول باليد قوي ويسهل التحكم به
  • خلاط محمول باليد قوي ويسهل التحكم به
  • خلاط محمول باليد قوي ويسهل التحكم به
  • خلاط محمول باليد قوي ويسهل التحكم به
  • خلاط محمول باليد قوي ويسهل التحكم به
  • خلاط محمول باليد قوي ويسهل التحكم به
  • خلاط محمول باليد قوي ويسهل التحكم به
  • خلاط محمول باليد قوي ويسهل التحكم به
  • خلاط محمول باليد قوي ويسهل التحكم به
  • خلاط محمول باليد قوي ويسهل التحكم به
  • خلاط محمول باليد قوي ويسهل التحكم به

تم إيقافه

Avance Collectionخلاط محمول باليد

HR1643/01

خلاط محمول باليد قوي ويسهل التحكم به

خلاط محمول باليد وقوي من Philips مع محرك بقوة 600 واط وتقنية الخلط Promix وزر SpeedTouch لتحكم سهل: كلما ضغطت بقوة أكبر، ازدادت قوة الخلط. بفضل هذا الخلاط المحمول باليد يمكنك تحضير الطعام الطازج على طريقتك الخاصة.

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تحضير مجموعة متنوعة من الطعام على طريقتك مع SpeedTouch

خلاط محمول باليد قوي ويسهل التحكم به

  • خلاط عمودي معدني وPromix بقوة 700 واط

  • سرعات متغيرة وعالية

  • مفرمة حجم XL، وخفاقة مع وعاء سعة 1 لتر

عملية تحضير طعام وأداء خلط مثاليان

عملية تحضير طعام وأداء خلط مثاليان

بالتعاون مع جامعة شتوتغارت المتميزة، تم تطوير ProMix من Philips وهي تقنية فريدة ومتقدمة تستخدم شكلاً مثلثًا معيّنًا لتحضير الطعام بطريقة مثالية وللحصول على أعلى مستوى من الأداء بهدف الخلط بشكل سريع ومتناسق.

مفرمة حجم XL لفرم البصل واللحوم والمكسرات والجبنة والشوكولاتة

مفرمة حجم XL لفرم البصل واللحوم والمكسرات والجبنة والشوكولاتة

يتميّز الخلاط المحمول باليد Philips بملحق المفرمة حجم XL‏ (1000 مل) لفرم كميات كبيرة من اللحوم والأعشاب والمكسرات والجبنة والشوكولاته والبصل في ثوانٍ.

ملحق الخفاقة لتحضير القشدة المخفوقة والمايونيز والمزيد غير ذلك

ملحق الخفاقة لتحضير القشدة المخفوقة والمايونيز والمزيد غير ذلك

يأتي الخلاط المحمول باليد من Philips مزوّدًا بملحق واحد للخفاقة لتحضير القشدة المخفوقة والمايونيز وعجينة البانكيك والمزيد غيرها، مما يجعل الخلاط المحمول باليد متعدد الوظائف والاستخدامات.

المواصفات التقنية

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