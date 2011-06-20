تحضير الطعام الشهي واللذيذ منزلياً بسهولة

أصبح تحضير قوالب الحلوى والفطائر وأنواع الخبز اللذيذة المنزلية لكل العائلة أسهل من أي وقت مضى. فسيقوم هذا الخلاط من Philips بقاعدة ووعاء ومحرك بقوة 400 واط بالعمل الشاق، لتحضير الخلطات المثالية في دقائق معدودة. إنه حقًا مساعدك في المطبخ الذي يغنيك عن استخدام يديك.