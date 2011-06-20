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HR1565/21
تحضير الطعام الشهي واللذيذ منزلياً بسهولة
أصبح تحضير قوالب الحلوى والفطائر وأنواع الخبز اللذيذة المنزلية لكل العائلة أسهل من أي وقت مضى. فسيقوم هذا الخلاط من Philips بقاعدة ووعاء ومحرك بقوة 400 واط بالعمل الشاق، لتحضير الخلطات المثالية في دقائق معدودة. إنه حقًا مساعدك في المطبخ الذي يغنيك عن استخدام يديك.
400 واط
آلات خفق من الفولاذ المقاوم للصدأ
أدوات خفق العجين مع وعاء دوار سعة 3 لتر
سرعات متعددة ووظيفة السرعة القصوى للحصول على نتائج مثالية.
محرك قوي بقدرة 350 واط لمعالجة أنواع مختلفة من المكونات.