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  • تحضير الطعام الشهي واللذيذ منزلياً بسهولة
  • تحضير الطعام الشهي واللذيذ منزلياً بسهولة

تم إيقافه

Daily Collectionخلاطات يدوية

HR1560/41

تحضير الطعام الشهي واللذيذ منزلياً بسهولة

يساعدك خلاط Philips على تحضير قوالب الحلوى والفطائر وأنواع الخبز اللذيذة المنزلية لكل العائلة. فهو مزوّد بمحرك بقوة 400 واط، وثلاث إعدادات سرعة وخفاقات متنوعة وأدوات خفق العجين، ما يسهّل تحضير أصعب أنواع العجين.

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خلاط بمحرك فعال قوة 400 واط

تحضير الطعام الشهي واللذيذ منزلياً بسهولة

  • 400 واط

  • آلات خفق من الفولاذ المقاوم للصدأ

  • أدوات للعجين

سرعات متعددة ووظيفة السرعة القصوى

سرعات متعددة ووظيفة السرعة القصوى

سرعات متعددة ووظيفة السرعة القصوى للحصول على نتائج مثالية.

محرك فعال بقوة 400 واط

محرك فعال بقوة 400 واط

محرك قوي بقدرة 350 واط لمعالجة أنواع مختلفة من المكونات.

أداتا الخفق وخفاقتا العجين مضمّنة

أداتا الخفق وخفاقتا العجين مضمّنة

أداتا خفق وخفاقتا عجين من الفولاذ المقاوم للصدأ لخلاط Philips لتتمكن من الخفق/المزج والعجن وتحضير الوصفات بطريقة مثالية.

المواصفات التقنية

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