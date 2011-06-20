تحضير الطعام الشهي واللذيذ منزلياً بسهولة

يساعدك خلاط Philips على تحضير قوالب الحلوى والفطائر وأنواع الخبز اللذيذة المنزلية لكل العائلة. فهو مزوّد بمحرك بقوة 400 واط، وثلاث إعدادات سرعة وخفاقات متنوعة وأدوات خفق العجين، ما يسهّل تحضير أصعب أنواع العجين.