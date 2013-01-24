شعر صحي بدون مناطق ساخنة باستخدام وظيفة توزيع الحرارة بالتساوي

باستخدام تقنية EHD+ المتقدمة من Philips، سيتمكن مسرّح الشعر دائمًا من توزيع الحرارة بشكل متساوٍ، حتى عند درجات الحرارة العالية، ويمنع المناطق الساخنة التالفة. ويوفر هذا حماية إضافية، ويساعدِك بذلك في الحفاظ على صحة شعركِ ولمعانه.