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HD9980/20
سلة لطهو أنواع متنوعة من الطعام لـ Airfryer
يأتي Airfryer مزوّدًا بسلة فريدة لطهو أنواع متعددة من الطعام، وهي تتميّز بجهة سفلية شبكية مغلفة بطلاء غير لاصق ويسهل فكها لتنظيفها بسهولة. تأتي السلة أيضًا مزوّدة بغطاء مقاوم للطرطشة ومتعدد الوظائف لتحضير حتى عدد أكبر من الوصفات!
مصفاة شبكية غير لاصقة/قابلة للفك
غطاء من الفولاذ المقاوم للصدأ
قابلة للغسل في غسالة الأطباق
يأتي جهاز Airfryer من Philips مزوّدًا بسلة لطهو أنواع متعددة من الطعام مع جهة سفلية فريدة بتقنية QuickClean مطلية بطلاء غير لاصق يسمح بتنظيفها في غضون ثوانٍ ويمنع التصاق عدة أنواع من الطعام. بالإضافة إلى ذلك، يمكن فك الجهة السفلية بسهولة لتتمكن من تنظيف الأطراف والزوايا بدقة. ويمكن تنظيف الجهة السفلية بغسلها تحت مياه الحنفية أو بوضعها بأمان في الجلاية!
تتميز سلة Airfryer من Philips المبتكرة لطهو أنواع متنوعة من الطعام بتصميم فريد. فقد أثبتت في الاختبارات بأنها تقدّم أعلى أداء تنظيف مقارنة بالجهة السفلية الشبكية القياسية لسلة Airfryer من Philips.
يمكن وضع كل قطع السلة المخصصة لطهو أنواع متنوعة من الطعام في الجلاية بأمان.