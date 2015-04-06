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Daily Collection

آلة تحضير القهوة

HD7431/20
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  • قهوة لذيذة بكل بساطة قهوة لذيذة بكل بساطة قهوة لذيذة بكل بساطة
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    Daily Collection آلة تحضير القهوة

    HD7431/20
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      قهوة لذيذة بكل بساطة

      مع جهاز توزيع النكهة لأفضل مذاق على الإطلاق

      • مع إبريق زجاجي
      • تصميم صغير (0,6 لترات)
      • أسود
      ميزة منع التقطير لسكب فنجان قهوة في أي وقت تريده

      ميزة منع التقطير لسكب فنجان قهوة في أي وقت تريده

      تسمح لك ميزة منع التقطير بسكب فنجان قهوة قبل أن تكتمل دورة التخمير.

      تضيء مفاتيح الطاقة LED عند تشغيل آلة تحضير القهوة

      تضيء مفاتيح الطاقة LED عند تشغيل آلة تحضير القهوة

      يضيء الضوء الأحمر على زر المفتاح عند تشغيل آلة تحضير القهوة.

      يوزّع جهاز توزيع النكهة القهوة للحصول على أفضل مذاق

      يوزّع جهاز توزيع النكهة القهوة للحصول على أفضل مذاق

      توزّع الفوهة الذكية هذه داخل الإبريق القهوة المتدفقة بشكل متساوٍ في الإبريق للحصول على نكهة مثالية ومتناسقة من الكوب الأول حتى الأخير.

      قطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق لتنظيف سهل

      قطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق لتنظيف سهل

      يمكن تنظيف الدورق وحامل الفلتر بسهولة في الجلاية.

      تصميم صغير مثالي لتحضير كوبَين إلى 7 أكواب

      تصميم صغير مثالي لتحضير كوبَين إلى 7 أكواب

      تم تصميم آلة تحضير القهوة بشكل خاص لتخمير كوبَين إلى 7 أكواب من القهوة (الحد الأقصى 0,6 لترات). وبفضل هذا التصميم الصغير، تحتل هذه الآلة مساحة صغيرة في المطبخ.

      مؤشر مستوى المياه لتعبئة سهلة

      مؤشر مستوى المياه لتعبئة سهلة

      املأي خزان المياه بسهولة ودقة بفضل مؤشر مستوى المياه.

      المواصفات التقنية

      • تصميم

        اللون
        أسود
        الفولتية
        220 - 240
        المضمنة
        إبريق زجاحي
        طول سلك الطاقة
        0.85
        أبعاد التغليف (العرض×العمق×الارتفاع
        218 x‏ 198‏ x‏ 290
        أبعاد المنتج (العرض×العمق×الارتفاع)
        210 x‏ 172‏ x‏ 270
        التردد
        50/60
        سهولة التنظيف والصيانة
        • قطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق
        • حامل الفلتر القابل للإزالة
        الوزن مع التغليف
        1,11
        خزان ماء ذو سعة
        0.6
        سهولة الاستخدام وراحة تامة
        • مؤشر مستوى الماء
        • منع التقطير
        وقت التخمير للإبريق
        10

      • الوزن والأبعاد

        وزن المنتج
        1,58

      • الاستدامة

        الطاقة المستهلكة للتخمير
        700

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