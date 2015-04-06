Daily Collection
آلة تحضير القهوة HD7431/20
Daily Collection آلة تحضير القهوة HD7431/20
قهوة لذيذة بكل بساطة
مع جهاز توزيع النكهة لأفضل مذاق على الإطلاق
- مع إبريق زجاجي
- تصميم صغير (0,6 لترات)
- أسود
ميزة منع التقطير لسكب فنجان قهوة في أي وقت تريده
تسمح لك ميزة منع التقطير بسكب فنجان قهوة قبل أن تكتمل دورة التخمير.
تضيء مفاتيح الطاقة LED عند تشغيل آلة تحضير القهوة
يضيء الضوء الأحمر على زر المفتاح عند تشغيل آلة تحضير القهوة.
يوزّع جهاز توزيع النكهة القهوة للحصول على أفضل مذاق
توزّع الفوهة الذكية هذه داخل الإبريق القهوة المتدفقة بشكل متساوٍ في الإبريق للحصول على نكهة مثالية ومتناسقة من الكوب الأول حتى الأخير.
قطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق لتنظيف سهل
يمكن تنظيف الدورق وحامل الفلتر بسهولة في الجلاية.
تصميم صغير مثالي لتحضير كوبَين إلى 7 أكواب
تم تصميم آلة تحضير القهوة بشكل خاص لتخمير كوبَين إلى 7 أكواب من القهوة (الحد الأقصى 0,6 لترات). وبفضل هذا التصميم الصغير، تحتل هذه الآلة مساحة صغيرة في المطبخ.
مؤشر مستوى المياه لتعبئة سهلة
املأي خزان المياه بسهولة ودقة بفضل مؤشر مستوى المياه.
المواصفات التقنية
-
تصميم
- اللون
-
أسود
- الفولتية
-
220 - 240
- المضمنة
-
إبريق زجاحي
- طول سلك الطاقة
-
0.85
- أبعاد التغليف (العرض×العمق×الارتفاع
-
218 x 198 x 290
- أبعاد المنتج (العرض×العمق×الارتفاع)
-
210 x 172 x 270
- التردد
-
50/60
- سهولة التنظيف والصيانة
-
- الوزن مع التغليف
-
1,11
- خزان ماء ذو سعة
-
0.6
- سهولة الاستخدام وراحة تامة
-
-
مؤشر مستوى الماء
-
منع التقطير
- وقت التخمير للإبريق
-
10
-
الوزن والأبعاد
- وزن المنتج
-
1,58
-
الاستدامة
- الطاقة المستهلكة للتخمير
-
700
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