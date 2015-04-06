تصميم صغير مثالي لتحضير كوبَين إلى 7 أكواب

تم تصميم آلة تحضير القهوة بشكل خاص لتخمير كوبَين إلى 7 أكواب من القهوة (الحد الأقصى 0,6 لترات). وبفضل هذا التصميم الصغير، تحتل هذه الآلة مساحة صغيرة في المطبخ.