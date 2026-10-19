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Viva Collectionالغلاية

HD4677/22

Viva Collection الغلاية

تم إيقافه

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الدلائل والمستندات

تتيح لك الميزة الفريدة ''مؤشر كوب واحد'' التي تتميّز بها غلاية HD4677/22 من Philips ذات التصميم العصري هذه إمكانية غلي كمية المياه المطلوبة فحسب، مما يسمح لك بتوفير استهلاك الطاقة بسهولة بنسبة تصل إلى 66% والحدّ من التأثيرات على البيئة

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  • 19 October 2026

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