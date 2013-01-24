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آلة تحميص الخبز

HD2648/20
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  • استمتع بتناول الخبز المحمص اللذيذ مع أحبائك استمتع بتناول الخبز المحمص اللذيذ مع أحبائك استمتع بتناول الخبز المحمص اللذيذ مع أحبائك
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    آلة تحميص الخبز

    HD2648/20
    العثور على الدعم لهذا المنتج

    استمتع بتناول الخبز المحمص اللذيذ مع أحبائك

    آلة تحميص من Philips بتشغيل مستقل ثنائي الشرائح، وفتحات باتساعات مختلفة لتحميص حتى أربع شرائح رفيعة أو سميكة ذهبية اللون بالتساوي في كل الأجزاء. وتتميز هذه الآلة بزر للإلغاء وإزالة الجليد وإعادة التسخين، بالإضافة إلى تحكم في مختلف أنواع التحميص وصينية تجميع الفُتات القابلة للفك. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    آلة تحميص الخبز

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    آلة تحميص من Philips بتشغيل مستقل ثنائي الشرائح، وفتحات باتساعات مختلفة لتحميص حتى أربع شرائح رفيعة أو سميكة ذهبية اللون بالتساوي في كل الأجزاء. وتتميز هذه الآلة بزر للإلغاء وإزالة الجليد وإعادة التسخين، بالإضافة إلى تحكم في مختلف أنواع التحميص وصينية تجميع الفُتات القابلة للفك. إكتشف كلّ المميزات

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      آلة تحميص لتتمتع دائمًا بخبز محمّص ذهبي اللون

      • 4 فتحات معدنية
      • وظيفتان
      • معدنية
      • إعادة التسخين وإزالة الجليد
      لتحميص شريحتين بشكل منفصل أو 4 شرائح في نفس الوقت

      لتحميص شريحتين بشكل منفصل أو 4 شرائح في نفس الوقت

      تشغيل مزدوج بشريحتين مستقلتين لتحميص شريحتي خبز بشكل منفصل أو أربع شرائح في نفس الوقت للحصول على المرونة المثلى والراحة التامة.

      تحميص شرائح الخبز السميكة والرقيقة بسهولة

      تحميص شرائح الخبز السميكة والرقيقة بسهولة

      تحميص شرائح الخبز السميكة والرقيقة بسهولة.

      يبقى الجانب الخارجي من آلة تحميص الخبز باردًا وبالتالي آمنًا للمس

      يبقى الجانب الخارجي من آلة تحميص الخبز باردًا وبالتالي آمنًا للمس

      يبقى الجانب الخارجي من آلة تحميص الخبز باردًا وبالتالي آمنًا للمس.

      ميزة الرفع لأعلى لإزالة قطع الخبز الصغيرة بأمان

      ميزة الرفع لأعلى لإزالة قطع الخبز الصغيرة بأمان

      ميزة الرفع لأعلى لإزالة قطع الخبز الصغيرة بأمان.

      صينية فتات الخبز قابلة للفك لتنظيف سهل

      صينية فتات الخبز قابلة للفك لتنظيف سهل

      سهلة التنظيف بفضل صينية تجميع فتات الخبز القابلة للفك.

      إن إعداد إعادة التسخين يقوم بتسخين الخبز أو بزيادة تحميصه

      إن إعداد إعادة التسخين يقوم بتسخين الخبز أو بزيادة تحميصه

      فتحة(فتحات) عريضة وعميقة جدًا لتلائم كافة أنواع الخبز

      فتحة(فتحات) عريضة وعميقة جدًا لتلائم كافة أنواع الخبز.

      المواصفات التقنية

      • مواصفات التصميم

        المواد
        معدنية
        اللون (الألوان)
        فضي

      • المواصفات العامّة

        مخزن لسلك الطاقة
        نعم
        أقدام مقاومة للانزلاق
        نعم
        إيقاف تشغيل تلقائي للأمان
        نعم
        إعدادات تحميص متعددة
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      • المواصفات التقنية

        طول سلك الطاقة
        0.85  سم
        الطاقة
        1800  واط
        فولتية
        220-240  فولت
        التردد
        50/60  هرتز
        مقاس الفتحة (طولx عرض x ارتفاع)
        136‏x‏28‏x‏130  ملليمترًا

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