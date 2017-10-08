مصطلحات البحث

AR
EN
  • كيّ أسرع مع كمية بخار أكبر بمرتَين* كيّ أسرع مع كمية بخار أكبر بمرتَين* كيّ أسرع مع كمية بخار أكبر بمرتَين*

    FastCare Compact مكواة مولدة للبخار

    GC6704/36

    كيّ أسرع مع كمية بخار أكبر بمرتَين*

    يعمل البخار القوي والمستمر بشكل أسرع من المكواة البخارية، مع خزان مياه سهل التعبئة وإحماء سريع. تصميم صغير وخفيف الوزن لتخزين سهل.

    إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    FastCare Compact مكواة مولدة للبخار

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل مكواة مولدة للبخار

    كيّ أسرع مع كمية بخار أكبر بمرتَين*

    • ضغط مضخّة يبلغ 5,2 بار كحد أقصى
    • تعزيز بخار يصل إلى 200 غ
    • خزان مياه ثابت سعة 1,3 لترات
    بخار قوي لإزالة التجاعيد على أفضل وجه

    بخار قوي لإزالة التجاعيد على أفضل وجه

    يمكّنك البخار القوي والمتواصل من كيّ أسمك الأقمشة بسهولة تامة. يمكنك مشاهدة التجاعيد الصعبة وهي تختفي مع تعزيز بخار إضافي في المكان المناسب تمامًا. يعتبر هذا البخار الإضافي مثاليًا للكيّ بالبخار بطريقة عمودية، وذلك لإعادة الرونق إلى الثياب والستائر أيضًا.

    حاوية مضمّنة لتنظيف الكلس. لا حاجة إلى الخراطيش ومن دون كلفة إضافية

    حاوية مضمّنة لتنظيف الكلس. لا حاجة إلى الخراطيش ومن دون كلفة إضافية

    يذكّرك نظام إزالة الترسبات المضمّن Smart Calc Clean الذي نقدّمه عندما يحين الوقت لإزالة الترسبات. وهو يتضمّن حاوية لتسهيل عملية إزالة الترسبات. فما من حاجة إلى الخراطيش وما من تكاليف إضافية.

    قاعدة مكواة من السيراميك للمتانة وسهولة الانزلاق

    قاعدة مكواة من السيراميك للمتانة وسهولة الانزلاق

    تنزلق قاعدة المكواة المتينة من السيراميك بسهولة على كل أنواع الأقمشة. وهي مانعة للالتصاق ومقاومة للخدوش ويسهل الحفاظ على نظافتها.

    خزان كبير لاستخدام يدوم لفترة طويلة

    خزان كبير لاستخدام يدوم لفترة طويلة

    يتميّز الخزان الشفاف بسعة 1,3 لترات، وهو يمنحك ساعة من الاستخدام المتواصل. يمكنك رؤية كمية المياه المتبقية بوضوح وإعادة تعبئة الخزان بسهولة في أي وقت تحت الحنفية، عبر باب التعبئة الكبير.

    تصميم خفيف الوزن وصغير لسهولة الاستخدام والتخزين

    تصميم خفيف الوزن وصغير لسهولة الاستخدام والتخزين

    يعتبر تصميم المكواة الخفيف الوزن والصغير الحجم مثاليًا لتخزينها، ولتتّسع بسهولة على لوح الكيّ. تتميّز المكاوي المولّدة للبخار التي نقدّمها بتقنية ProVelocity الحصرية، مما يجعلها أصغر حجمًا من أي وقت مضى.

    المواصفات التقنية

    • التخزين

      مخزن لسلك الطاقة
      مخزن لسلك الطاقة
      مخزن لحفظ سلك الطاقة
      مخزن لحفظ سلك الطاقة

    • سهولة الاستخدام

      سعة خزان المياه
      1300  ml
      أداء انزلاق قاعدة المكواة
      3  stars
      اسم قاعدة أداة الكي
      سيراميك
      إعادة تعبئة في أي وقت أثناء الاستخدام
      نعم
      مناسبة للاستخدام مع مياه الحنفية
      نعم
      طول سلك الطاقة
      1.65  m
      طول الخرطوم
      1.6  m
      جاهز للاستخدام
      • مؤشر الضوء
      • مؤشر صوتي
      مقاومة الخدوش على قاعدة المكواة
      3  stars

    • الملحقات المضمّنة

      حاوية لتنظيف الكلس
      نعم

    • ضمان

      ضمان عالمي لمدة سنتَين
      نعم

    • التقنية

      محرك بخار بتقنية ProVelocity
      نعم

    • إزالة التجاعيد بسرعة

      ضغط
      ضغط مضخّة يبلغ 5,2 بار كحد أقصى
      الطاقة
      2400  W
      بخار كثيف
      يصل إلى 200  g
      بخار مستمر
      لغاية 110  g/min
      بخار عمودي
      نعم
      الفولتية
      220-240  V
      جاهز للاستخدام
      2  minute(s)
      بخار عند الطلب
      نعم

    • فعالية صديقة للبيئة

      غلاف المنتج
      قابل لإعادة التدوير 100%

    • معالجة الكلس

      إزالة الترسبات الكلسية والتنظيف
      تنظيف الكلس الذكي Smart Calc Clean
      تذكير بإزالة الترسبات
      • فاتح
      • الصوت
      • ما من حاجة إلى خراطيش إضافية

    • الحجم والوزن

      وزن أداة الكي
      1.25  kg
      أبعاد الحزمة (العرض×الارتفاع×الطول)
      25 ‏x‏ 27‏ x‏ 40  cm
      أبعاد المنتج (العرض×الارتفاع×الطول)
      21 ‏x‏ 23‏ x‏ 35,4  cm
      الوزن الإجمالي مع العلبة
      4.1  kg
      وزن المكواة + القاعدة
      2.9  kg

    Badge-D2C

    الحصول على الدعم لهذا المنتج

    ابحث عن نصائح حول المنتج، والأسئلة الشائعة، ودلائل المستخدم، ومعلومات السلامة والامتثال.
    Clippin

    العثور على قطعة بديلة أو ملحق

    الانتقال إلى القطع والملحقات

    ملحقات لهذا المنتج

    المنتجات المقترحة

    المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

    الجوائز

    • مقارنةً بالمكواة البخارية PowerLife من Philips
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. كل الحقوق محفوظة.

    لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.