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  • أعِد الرونق إلى ملابسك الناعمة مع البخار أعِد الرونق إلى ملابسك الناعمة مع البخار أعِد الرونق إلى ملابسك الناعمة مع البخار

    DailyTouch قدر بخاري للملابس

    GC502/36

    أعِد الرونق إلى ملابسك الناعمة مع البخار

    تم تصميم القدر البخاري للملابس DailyTouch الجديد من Philips لإزالة التجاعيد بفعالية عن ملابسك الدقيقة والملابس التي يصعب كيّها. ما عليك سوى تعليق ملابسك على العلاّقة المضمنة لإعادة الرونق إليها باستخدام قوة البخار

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    DailyTouch قدر بخاري للملابس

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    أعِد الرونق إلى ملابسك الناعمة مع البخار

    مصمم لتوفير فعالية ممتازة وراحة قصوى

    • 1600 واط
    • عمود قابل للضبط
    • قفاز
    بخار مستمر وقوي

    بخار مستمر وقوي

    يتم نفخ البخار بشكل مستمر عبر الفوهة، لكي تتمكّن من إزالة التجاعيد بتمريرات قليلة فقط.

    آمن للاستخدام على الأقمشة الناعمة كالحرير

    آمن للاستخدام على الأقمشة الناعمة كالحرير

    إن القدر البخاري آمن على كل أنواع الأقمشة. فهو الحل المذهل للأقمشة الرقيقة كالحرير.

    عمود قابل للضبط

    عمود قابل للضبط

    عمود قابل للضبط مضمّن لتعليق الملابس أثناء استخدام البخار. وهو قابل للطيّ بهدف تخزينه بسهولة.

    خزان ماء كبير قابل للفك

    خزان ماء كبير قابل للفك

    خزان مياه كبير وقابل للفك وشفاف، مناسب لعملية كيّ بالبخار لمدة 30 دقيقة. بالإضافة إلى ذلك، تسهل إعادة تعبئته ويتمتّع بفتحة تعبئة كبيرة.

    خرطوم من السليكون خالٍ من PVC

    خرطوم من السليكون خالٍ من PVC

    إن خرطوم البخار مصنوع من مادة السليكون وهو الخيار الآمن والصحي للاستخدام مع البخار. ولأن سلامة عائلتك وصحة أفرادها تهمنا، لم يتم استخدام PVC في صنع خرطوم البخار.

    قاعدة بخار حجم XL لنتائج أسرع

    قاعدة بخار حجم XL لنتائج أسرع

    يتميّز رأس القدر البخاري السهل الاستخدام والمميز بقاعدة بخار حجم XL تساعدك في الحصول على النتائج المرجوّة بسرعة.

    قفاز لحماية إضافية أثناء استخدام البخار

    قفاز لحماية إضافية أثناء استخدام البخار

    ستجد في الداخل قفازًا لحماية يديك أثناء استخدام البخار.

    يقتل البخار ما يصل إلى ‎99% من البكتيريا*

    يقتل البخار ما يصل إلى ‎99% من البكتيريا*

    يقتل البخار الساخن ما يصل إلى ‎99% من البكتيريا الموجودة على الثياب ويساعد في تأخير وقت الغسيل أو التنظيف الجاف*.

    إزالة رائحة السجائر والطعام وإفرازات الجسم

    إزالة رائحة السجائر والطعام وإفرازات الجسم

    يزيل البخار القوي رائحة السجائر والطعام وإفرازات الجسم.

    المواصفات التقنية

    • التحكم بالترسبات الكلسية

      تتلاءم مع ماء الحنفية
      نعم

    • الملحقات

      قفاز لحماية إضافية
      نعم
      عمود قابل للضبط
      نعم

    • المواصفات التقنية

      الفولتية
      220 - 240  V

    • سهولة الاستخدام

      وقت التسخين
      <1  minute(s)
      تعبئة المياه وإفراغها
      خزان مياه قابل للفك
      آمنة على كافة أنواع الأقمشة
      حتى على الحرير الناعم
      تعبئة في أي وقت
      نعم
      سعة خزان المياه
      1400  ml
      طول سلك الطاقة
      1.6  m
      طول الخرطوم
      1.3  m

    • الاستدامة

      خرطوم بخار مصنوع من السليكون
      نعم

    • إزالة التجاعيد بقوة وسرعة

      إخراج بخار مستمر
      33  g/min
      الطاقة
      1600  W
      قاعدة بخار حجم XL
      نعم

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    الجوائز

    • * تم اختبار المنتج من قبل جهة خارجية فحصًا لأنواع البكتيريا التالية: الإشريكية القولونية 8099 والمكورة العنقودية الذهبية ATCC 6538 والمبيضة البيضاء ATCC 10231 مع تطبيق البخار لمدة 8 دقائق.
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