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Easy Touch

جهاز بخاري عمودي

GC485/46
  • إزالة التجاعيد بسهولة كل يوم إزالة التجاعيد بسهولة كل يوم إزالة التجاعيد بسهولة كل يوم
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    Easy Touch جهاز بخاري عمودي

    GC485/46

    إزالة التجاعيد بسهولة كل يوم

    تم تصميم الجهاز البخاري للملابس EasyTouch الجديد الذي نقدّمه ليتميّز بحجم صغير وفعالية عالية في آن. يعتبر هذا الحل الأساسي للكيّ بالبخار مثاليًا لإزالة التجاعيد بسهولة كل يوم. إكتشف كلّ المميزات

    Easy Touch جهاز بخاري عمودي

    إزالة التجاعيد بسهولة كل يوم

    تم تصميم الجهاز البخاري للملابس EasyTouch الجديد الذي نقدّمه ليتميّز بحجم صغير وفعالية عالية في آن. يعتبر هذا الحل الأساسي للكيّ بالبخار مثاليًا لإزالة التجاعيد بسهولة كل يوم. إكتشف كلّ المميزات

    إزالة التجاعيد بسهولة كل يوم

    تم تصميم الجهاز البخاري للملابس EasyTouch الجديد الذي نقدّمه ليتميّز بحجم صغير وفعالية عالية في آن. يعتبر هذا الحل الأساسي للكيّ بالبخار مثاليًا لإزالة التجاعيد بسهولة كل يوم. إكتشف كلّ المميزات

    Easy Touch جهاز بخاري عمودي

    إزالة التجاعيد بسهولة كل يوم

    تم تصميم الجهاز البخاري للملابس EasyTouch الجديد الذي نقدّمه ليتميّز بحجم صغير وفعالية عالية في آن. يعتبر هذا الحل الأساسي للكيّ بالبخار مثاليًا لإزالة التجاعيد بسهولة كل يوم. إكتشف كلّ المميزات

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      مع أصغر جهاز بخاري عمودي من Philips

      • 1800 واط، 35 غ/الدقيقة
      • قاعدة بخار أكبر بنسبة 40%*
      • فتحة تعبئة أكبر بنسبة 80%*
      • إعدادان للبخار
      فعالية أكبر بنسبة 20% * مع بخار مستمر بقوة 35 غ/الدقيقة

      فعالية أكبر بنسبة 20% * مع بخار مستمر بقوة 35 غ/الدقيقة

      يتميّز الجهاز البخاري EasyTouch بفعالية أكبر بنسبة 20%* مقارنة بالطرازات السابقة مع بخار قوي ومستمر ومركَّز عبر الفوهات تبلغ قوته 35 غ/الدقيقة، ما يسمح بإزالة التجاعيد بمجرّد تمريرات قليلة.

      إعدادان للبخار لمختلف أنواع الأقمشة

      إعدادان للبخار لمختلف أنواع الأقمشة

      يمكنك تعيين إعداد البخار المفضّل لديك للحصول على نتائج مثالية على أنواع الأقمشة المختلفة. استخدم مستوى البخار المنخفض للأنسجة الأرقّ وإعدادًا أقوى للأنسجة الأسمك والمعاطف.

      تصميم مدمج للتخزين السهل

      تصميم مدمج للتخزين السهل

      تصميم مدمج للتخزين السهل

      تغطية مساحة أكبر بتمريرة واحدة بفضل قاعدة بخار أكبر بنسبة 40%*

      تغطية مساحة أكبر بتمريرة واحدة بفضل قاعدة بخار أكبر بنسبة 40%*

      يأتي الجهاز البخاري أيضًا مزوّدًا بقاعدة بخار أكبر بنسبة 40%* مقارنة بالطرازات السابقة، ما يسمح لك بتغطية مساحة أكبر من القماش، ويجعل جلسات الكيّ بالبخار أكثر فعالية.

      خزان مياه سعة 1,4 لترات مع فتحة تعبئة أكبر بنسبة 80%*

      خزان مياه سعة 1,4 لترات مع فتحة تعبئة أكبر بنسبة 80%*

      يأتي خزان المياه القابل للفك سعة 1,4 لترات مزودًا بفتحة تعبئة أكبر بنسبة 80%* مقارنةً بالطرازات الأقدم، ما يسهّل إعادة التعبئة والتنظيف، لخزان نظيف بشكل أفضل.

      عمودان قابلان للضبط لإعدادات ارتفاع متعددة

      عمودان قابلان للضبط لإعدادات ارتفاع متعددة

      مضمن مع عمودين قابلَين للتعديل لتعليق الملابس أثناء استخدام الجهاز البخاري. يمكن طيّه لتخزين سهل

      إزالة الترسبات الكلسية Easy Rinse لاستخدام فعال يدوم لسنوات

      إزالة الترسبات الكلسية Easy Rinse لاستخدام فعال يدوم لسنوات

      يمكنك تمديد فترة استخدام الجهاز من خلال استخدام وظيفة إزالة الترسبات الكلسية Easy Rinse بشكل منتظم.

      علّاقة مضمّنة للملابس

      علّاقة مضمّنة للملابس

      علاّقة مضمّنة للملابس تسمح لك بتعليق ملابسك بسهولة مثل القمصان والفساتين والسراويل أثناء استخدام الجهاز البخاري

      آمن للاستخدام على كل الأقمشة

      آمن للاستخدام على كل الأقمشة

      إن القدر البخاري آمن للاستخدام على كل أنواع الأقمشة. فهو حل مثالي للأقمشة الدقيقة كالحرير والكشمير.

      يقضي البخار على أكثر من 99% من البكتيريا وعث الغبار*

      يقضي البخار على أكثر من 99% من البكتيريا وعث الغبار*

      يعيد البخار الساخن الرونق إلى ثيابك ويقضي على أكثر من 99% من البكتيريا وعث الغبار*. يمكنك توفير الوقت والمال والحفاظ على ثيابك لمدة أطول من خلال غسلها وتنظيفها على الجاف بوتيرة أقل.

      قفاز لحماية إضافية أثناء استخدام البخار

      قفاز لحماية إضافية أثناء استخدام البخار

      قفاز مضمّن مقاوم للحرارة لحماية يدك أثناء الكيّ بالبخار.

      المواصفات التقنية

      • إزالة التجاعيد بسرعة

        بخار مستمر
        35  غ/د
        الطاقة
        1800  واط
        جاهز للاستخدام
        2  دقيقة
        بخار عمودي
        نعم
        فولتية
        220-240  فولت
        مستويات بخار متغيرة
        2

      • سهولة الاستخدام

        آمنة على كل الأقمشة القابلة للكيّ
        حتى الأقمشة الدقيقة مثل الحرير
        سعة خزان الماء
        1400  مل
        خزان ماء قابل للفك
        نعم
        طول سلك الطاقة
        1.8  أمتار
        إعادة تعبئة في أي وقت أثناء الاستخدام
        نعم

      • الملحقات المضمّنة

        علّاقة الملابس
        نعم
        قفاز لحماية إضافية
        نعم
        عمودان قابلان للضبط
        نعم

      • الحجم والوزن

        أبعاد الحزمة (العرض×الارتفاع×الطول)
        34,5 x‏ 40 x‏ 40 سم  سم
        أبعاد المنتج (العرض×الارتفاع×الطول)
        27,7 x‏ 31,5 x‏ 30,9 سم  سم
        الوزن الإجمالي مع العلبة
        4.6  كلغ
        وزن المكواة
        0.33  كلغ
        وزن المكواة + القاعدة
        3.4  كلغ
        أبعاد العمود عند تمديده
        155  سم

      • ضمان

        ضمان عالمي لمدة سنتَين
        نعم

      • فعالية صديقة للبيئة

        دليل المستخدم
        100% ورق معاد تدويره

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