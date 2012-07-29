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  • Standard Product Photo Philips Azur Steam iron
  • Standard Product Photo Philips Azur Steam iron

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Azurمكواة بالبخار

GC4850/27

1 جائزة

مصممة لتوفير نتائج مذهلة

تتميّز مكواة Azur الجديدة هذه من Philips بتصميمها الرائع ووزنها المثالي لكي الملابس بسهولة ولتصل حتى إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها. بالإضافة إلى ذلك، فهي تتمتّع بأداء بخار قوي لتمنحك كل ما تحتاج إليه للحصول على نتائج مثالية.

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مكواة بأداء بخار قوي

مصممة لتوفير نتائج مذهلة

  • قوة بخار 50 غ/الدقيقة؛ تعزيز بخار 180 غ

  • قاعدة مكواة Steamglide Plus

  • وظيفة الإيقاف التلقائي الآمن

  • بقدرة 2600 واط

إيقاف تلقائي لمزيد من الأمان ولتوفير استهلاك الطاقة

إيقاف تلقائي لمزيد من الأمان ولتوفير استهلاك الطاقة

تعمد وظيفة الإيقاف التلقائي الآمن إلى إيقاف تشغيل الجهاز تلقائيًا إذا لم يتم استخدامه لبضع دقائق، وتوفّر بالتالي استهلاك الطاقة.

نظام مضاد للتكلس ثنائي الفعالية يمنع بناء الطبقة الكلسية

نظام مضاد للتكلس ثنائي الفعالية يمنع بناء الطبقة الكلسية

يمنع النظام المضاد للتكلس الثنائي الفعالية للمكواة بالبخار من Philips الترسبات الكلسية من خلال أقراص مضادة للتكلس ووظيفة تنظيف الكلس سهلة الاستخدام.

تسمح لك فتحة البخار بإيصال البخار إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها

تسمح لك فتحة البخار بإيصال البخار إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها

تضمّ فتحة البخار الفريدة التي تتمتع بها المكواة من Philips هذه قاعدة مكواة ذات جهة أمامية مسننة مع فتحات بخارية طويلة ومميزة عند الرأس، لتأمين الوصول إلى النواحي الصغيرة والصعبة جداً بهدف الحصول على أفضل نتائج كيّ.

المواصفات التقنية

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الجوائز

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