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Azur

مكواة بالبخار

GC4850/27
1 الجوائز
  • مصممة لتوفير نتائج مذهلة مصممة لتوفير نتائج مذهلة مصممة لتوفير نتائج مذهلة
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  • تشغيل إيقاف مؤقت

    Azur مكواة بالبخار

    GC4850/27
    1 الجوائز

    مصممة لتوفير نتائج مذهلة

    تتميّز مكواة Azur الجديدة هذه من Philips بتصميمها الرائع ووزنها المثالي لكي الملابس بسهولة ولتصل حتى إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها. بالإضافة إلى ذلك، فهي تتمتّع بأداء بخار قوي لتمنحك كل ما تحتاج إليه للحصول على نتائج مثالية. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Azur مكواة بالبخار

    مصممة لتوفير نتائج مذهلة

    تتميّز مكواة Azur الجديدة هذه من Philips بتصميمها الرائع ووزنها المثالي لكي الملابس بسهولة ولتصل حتى إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها. بالإضافة إلى ذلك، فهي تتمتّع بأداء بخار قوي لتمنحك كل ما تحتاج إليه للحصول على نتائج مثالية. إكتشف كلّ المميزات

    مصممة لتوفير نتائج مذهلة

    تتميّز مكواة Azur الجديدة هذه من Philips بتصميمها الرائع ووزنها المثالي لكي الملابس بسهولة ولتصل حتى إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها. بالإضافة إلى ذلك، فهي تتمتّع بأداء بخار قوي لتمنحك كل ما تحتاج إليه للحصول على نتائج مثالية. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Azur مكواة بالبخار

    مصممة لتوفير نتائج مذهلة

    تتميّز مكواة Azur الجديدة هذه من Philips بتصميمها الرائع ووزنها المثالي لكي الملابس بسهولة ولتصل حتى إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها. بالإضافة إلى ذلك، فهي تتمتّع بأداء بخار قوي لتمنحك كل ما تحتاج إليه للحصول على نتائج مثالية. إكتشف كلّ المميزات

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      مصممة لتوفير نتائج مذهلة

      مكواة بأداء بخار قوي

      • قوة بخار 50 غ/الدقيقة؛ تعزيز بخار 180 غ
      • قاعدة مكواة Steamglide Plus
      • وظيفة الإيقاف التلقائي الآمن
      • بقدرة 2600 واط
      إيقاف تلقائي لمزيد من الأمان ولتوفير استهلاك الطاقة

      إيقاف تلقائي لمزيد من الأمان ولتوفير استهلاك الطاقة

      تعمد وظيفة الإيقاف التلقائي الآمن إلى إيقاف تشغيل الجهاز تلقائيًا إذا لم يتم استخدامه لبضع دقائق، وتوفّر بالتالي استهلاك الطاقة.

      نظام مضاد للتكلس ثنائي الفعالية يمنع بناء الطبقة الكلسية

      نظام مضاد للتكلس ثنائي الفعالية يمنع بناء الطبقة الكلسية

      يمنع النظام المضاد للتكلس الثنائي الفعالية للمكواة بالبخار من Philips الترسبات الكلسية من خلال أقراص مضادة للتكلس ووظيفة تنظيف الكلس سهلة الاستخدام.

      تسمح لك فتحة البخار بإيصال البخار إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها

      تسمح لك فتحة البخار بإيصال البخار إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها

      تضمّ فتحة البخار الفريدة التي تتمتع بها المكواة من Philips هذه قاعدة مكواة ذات جهة أمامية مسننة مع فتحات بخارية طويلة ومميزة عند الرأس، لتأمين الوصول إلى النواحي الصغيرة والصعبة جداً بهدف الحصول على أفضل نتائج كيّ.

      تصميم ممتاز للتحكم بالمكواة بسهولة على الملابس

      تصميم ممتاز للتحكم بالمكواة بسهولة على الملابس

      صُممت المكواة بالبخار من Philips للتحكم بالمكواة على الملابس وتمكّنك من الوصول إلى أصعب المناطق بسهولة.

      تمكّنك خفّة وزن المكواة من تحريك المكواة بسهولة على لوح الكوي أو في أي مكان آخر

      تمكّنك خفّة وزن المكواة من تحريك المكواة بسهولة على لوح الكوي أو في أي مكان آخر

      يبلغ وزن المكواة الأقصى 1.6 كغ مما يسهّل وضع المكواة على اللوح وعلى المسند المخصص لها.

      2600 واط لزيادة السخونة بسرعة ولأداء قوي

      2600 واط لزيادة السخونة بسرعة ولأداء قوي

      2600 واط لزيادة السخونة بسرعة ولأداء قوي.

      البخار المستمر لغاية 50 غ/دقيقة لإزالة مثالية للتجاعيد

      البخار المستمر لغاية 50 غ/دقيقة لإزالة مثالية للتجاعيد

      يتيح لك إخراج البخار المستمر لغاية 50 غ/دقيقة الكمية المثالية من البخار لإزالة كافة التجاعيد بفعالية.

      تعزيز بخار يصل إلى 180 غ

      تعزيز بخار يصل إلى 180 غ

      يمكن استخدام تعزيز البخار عموديًا ولإزالة التجاعيد الصعبة.

      تقدّم SteamGlide Plus المزيج المثالي بين الانزلاق والتمدد

      تقدّم SteamGlide Plus المزيج المثالي بين الانزلاق والتمدد

      للحصول على أفضل نتائج الكيّ، أنت تحتاجين إلى قاعدة مكواة تتميّز بالتوازن المثالي بين الانزلاق والتمدد. وتتوفر هذه الميزة في SteamGlide Plus مع منطقة انزلاق سهل ومنقطة تمدد مثالية.

      باب فتحة الجوانب

      باب فتحة الجوانب

      المواصفات التقنية

      • عملية كيّ مريحة

        طول سلك الطاقة
        2.5 m

      • إزالة الثنيات بقوة وسرعة

        بخار أيوني عميق
        نعم
        تعزيز البخار
        180 g
        طول سلك الطاقة
        2.5 m
        فولتية
        220 - 240 V
        تعبئة المياه وإفراغها
        باب فتحة الجوانب
        سعة خزان الماء
        350 ml
        وظيفة الإيقاف التلقائي الآمن
        نعم
        فتحة البخار
        نعم
        وزن المكواة
        1.6 kg
        إعدادات بخار متغيرة
        نعم
        بخار عمودي
        نعم
        مقبض ناعم
        نعم
        مِرش
        نعم
        منع التقطير
        نعم
        البخار المستمر
        50 غ/د
        تعبئة سهلة وسريعة
        نعم
        قاعدة المكواة
        SteamGlide Plus
        الطاقة
        2600 W
        مخزن لسلك الطاقة
        مشبك لسلك الطاقة

      • التحكم بالترسبات الكلسية

        حل لتنظيف الكلس
        إجراء مزدوج فاعل لتنظيف الكلس

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