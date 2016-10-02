التحكم التلقائي بالبخار للحصول على البخار المناسب لكل نوع من الملابس

يساعد التحكم التلقائي بالبخار في تحديد كمية البخار التي تحتاج إليها من دون قلق. ما عليك سوى أن تحدد درجة الحرارة للملابس التي تقوم بكيّها ويمكنك الانطلاق.