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  • Emotional Benefit Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Emotional Benefit Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Standard Product Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Main in-use photograph Philips PowerLife Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips PowerLife Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips PowerLife Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips PowerLife Steam iron
  • Emotional Benefit Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips PowerLife Steam iron
  • Emotional Benefit Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Emotional Benefit Photo Philips PowerLife Steam iron

تم إيقافه

PowerLifeمكواة بالبخار

GC2998/86

1 جائزة

مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم

للحصول على نتائج رائعة يومًا بعد يوم، أنت بحاجة إلى مكواة لا تخذلك أبدًا. فبفضل قاعدة المكواة SteamGlide المقاومة للخدوش، وإخراج البخار العالي والمستمر ووظيفة تنظيف الكلس المضمّنة، تضمن لك هذه المكواة العالية الجودة أداءً يدوم طويلاً.

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فترة استخدام أطول بـ 4 مرات مع قاعدة المكواة SteamGlide*

مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم

  • 2400 واط

  • بخار مستمر يصل إلى 45 غ/الدقيقة

  • تعزيز بخار يبلغ 170 غ

  • قاعدة المكواة SteamGlide

2400 واط لإحماء سريع

2400 واط لإحماء سريع

توفر عملية إحماء سريعة وأداءً قويًا.

تعزيز بخار يصل إلى 170 غ لإزالة التجاعيد الصعبة نهائيًا

تعزيز بخار يصل إلى 170 غ لإزالة التجاعيد الصعبة نهائيًا

يتغلغل بشكل أعمق في القماش لإزالة التجاعيد الصعبة بسهولة تامة.

إخراج بخار يصل إلى 45 غ/دقيقة للحصول على أداء قوي وثابت

إخراج بخار يصل إلى 45 غ/دقيقة للحصول على أداء قوي وثابت

إخراج بخار قوي ومستمر لإزالة التجاعيد بشكلٍ أسرع.

المواصفات التقنية

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الجوائز

  • صورة لـ VRS_PBTAWARD66
إخلاء المسؤولية

  1. تم اختبارها مقارنة بقاعدة مكواة Philips المانعة للالتصاق