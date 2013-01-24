حاوية تنظيف الكلس مضمنة لأداء بخار يدوم طويلاً

يمكن استخدام مياه الحنفية العادية مع هذه المكواة. تتوفر وظيفة إزالة الكلس المضمنة، لإزالة الكالسيوم المتراكم أو الترسبات الكلسية والحفاظ على أعلى مستوى من الأداء.