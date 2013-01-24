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PowerLife

مكواة بالبخار

GC2965/86
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  • مصممة لأداء كي قوي مصممة لأداء كي قوي مصممة لأداء كي قوي
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    PowerLife مكواة بالبخار

    GC2965/86
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    مصممة لأداء كي قوي

    للحصول على نتائج مذهلة يوماً بعد يوم، أنت بحاجة إلى مكواة لا تخيّب أملك على الإطلاق. فمع قاعدة المكواة SteamGlide الجديدة، وإخراج البخار الكثيف والثابت، وقرص القضاء على الكلس، تمنحك هذه المكواة العملية نتائج عالية الجودة وفترة استهلاك طويلة الأمد! إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    PowerLife مكواة بالبخار

    مصممة لأداء كي قوي

    للحصول على نتائج مذهلة يوماً بعد يوم، أنت بحاجة إلى مكواة لا تخيّب أملك على الإطلاق. فمع قاعدة المكواة SteamGlide الجديدة، وإخراج البخار الكثيف والثابت، وقرص القضاء على الكلس، تمنحك هذه المكواة العملية نتائج عالية الجودة وفترة استهلاك طويلة الأمد! إكتشف كلّ المميزات

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    مراجعة كل steam-iron

      مصممة لأداء كي قوي

      مزودة بوظيفة الإيقاف الإلكتروني الوقائي

      • قوة بخار 40غ/دقيقة؛ تعزيز بخار 130 غ
      • قاعدة المكواة SteamGlide
      • إيقاف تلقائي آمن + حماية من الكلس
      • 2400 واط
      قاعدة المكواة SteamGlide هي القاعدة الفضلى من Philips

      قاعدة المكواة SteamGlide هي القاعدة الفضلى من Philips

      تعتبر قاعدة المكواة SteamGlide القاعدة الفضلى من Philips للمكواة بالبخار. فهي مقاومة للخدش وتنزلق بسلاسة ويسهل تنظيفها.

      2400 واط تمكّن إخراج بخار كثيف وثابت

      2400 واط تمكّن إخراج بخار كثيف وثابت

      2400 واط تمكّن إخراج بخار كثيف وثابت.

      إخراج بخار مستمر حتى 40 غ/دقيقة

      إخراج بخار مستمر حتى 40 غ/دقيقة

      تمنحك المكواة البخارية من Philips التي تتمتع بإخراج بخار مستمر حتى 40 غ/دقيقة الكمية المثالية من البخار لإزالة كافة التجاعيد بفعالية.

      تعزيز بخار يصل إلى 180 غرام لإزالة التجاعيد الصعبة بسهولة

      تعزيز بخار يصل إلى 180 غرام لإزالة التجاعيد الصعبة بسهولة

      يمكن استخدام تعزيز البخار عموديًا ولإزالة التجاعيد الصعبة.

      بخار عمودي لإزالة التجاعيد عن الأقمشة المعلقة

      بخار عمودي لإزالة التجاعيد عن الأقمشة المعلقة

      تتمتع المكواة من Philips هذه بوظيفة البخار العمودي لإزالة التجاعيد عن الأقمشة المعلقة.

      3 طرق للإيقاف التلقائي

      3 طرق للإيقاف التلقائي

      يتم إيقاف تشغيل المكواة تلقائيًا عند وضعها لمدة 30 ثانية على قاعدتها من دون استخدامها أو 30 ثانية عند وضعها على أحد جانبيها أو عند تثبيتها على المسند المخصص لها لـ 8 دقائق.

      حرية تحريك السلك مع حلّ تدوير السلك 360 درجة

      حرية تحريك السلك مع حلّ تدوير السلك 360 درجة

      المواصفات التقنية

      • إزالة الثنيات بقوة وسرعة

        قاعدة المكواة
        SteamGlide
        بخار عمودي
        نعم
        إعدادات بخار متغيرة
        نعم
        مِرش
        نعم

      • عملية كيّ مريحة

        طول سلك الطاقة
        1.8  أمتار

      • سهولة الاستخدام

        سعة خزان الماء
        300  مل
        منع التقطير
        نعم
        وظيفة الإيقاف التلقائي الآمن
        نعم
        حرية تحريك السلك (دوّار)
        تحريك السلك 360 درجة
        ثبات تام
        دعامة مطاطية
        طول سلك الطاقة
        1.8 متر

      • التحكم بالترسبات الكلسية

        تتلاءم وماء الحنفية
        نعم
        حل لتنظيف الكلس
        إجراء مزدوج فاعل لتنظيف الكلس

      • المواصفات التقنية

        الطاقة العالمية
        2400  واط
        فولتية
        220-240 فولت

      • الوزن والأبعاد

        أبعاد المنتج
        29.5×11.6×19.5
        وزن المنتج
        1.2  كلغ

      • إزالة التجاعيد

        بخار مستمر
        لغاية 40 غ/دقيقة
        تعزيز البخار
        لغاية 130 غ/دقيقة

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