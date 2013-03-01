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تم إيقافه

PowerLifeمكواة بالبخار

GC2965/86

1 جائزة

مصممة لأداء كي قوي

للحصول على نتائج مذهلة يوماً بعد يوم، أنت بحاجة إلى مكواة لا تخيّب أملك على الإطلاق. فمع قاعدة المكواة SteamGlide الجديدة، وإخراج البخار الكثيف والثابت، وقرص القضاء على الكلس، تمنحك هذه المكواة العملية نتائج عالية الجودة وفترة استهلاك طويلة الأمد!

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مزودة بوظيفة الإيقاف الإلكتروني الوقائي

مصممة لأداء كي قوي

  • قوة بخار 40غ/دقيقة؛ تعزيز بخار 130 غ

  • قاعدة المكواة SteamGlide

  • إيقاف تلقائي آمن + حماية من الكلس

  • 2400 واط

2400 واط تمكّن إخراج بخار كثيف وثابت

2400 واط تمكّن إخراج بخار كثيف وثابت

2400 واط تمكّن إخراج بخار كثيف وثابت.

إخراج بخار مستمر حتى 40 غ/دقيقة

إخراج بخار مستمر حتى 40 غ/دقيقة

تمنحك المكواة البخارية من Philips التي تتمتع بإخراج بخار مستمر حتى 40 غ/دقيقة الكمية المثالية من البخار لإزالة كافة التجاعيد بفعالية.

تعزيز بخار يصل إلى 180 غرام لإزالة التجاعيد الصعبة بسهولة

تعزيز بخار يصل إلى 180 غرام لإزالة التجاعيد الصعبة بسهولة

يمكن استخدام تعزيز البخار عموديًا ولإزالة التجاعيد الصعبة.

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الجوائز

  • صورة لـ VRS_PBTAWARD66