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تم إيقافه
GC2920/76
مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم
للحصول على نتائج مذهلة يوماً بعد يوم، أنت بحاجة إلى مكواة لا تخيّب أملك على الإطلاق. فمع قاعدة المكواة SteamGlide الجديدة التي توفر إخراج بخار كثيف وثابت وقرص القضاء على الكلس، تمنحك هذه المكواة العملية نتائج عالية الجودة وفترة استهلاك طويلة الأمد!
قوة بخار 35 غ/الدقيقة؛ تعزيز بخار 110 غ
قاعدة المكواة SteamGlide
حماية من الكلس
2200 واط
تسخن هذه المكواة القوية بسرعة وتحافظ على درجات حرارة عالية الاستقرار أثناء عملية الكيّ، مما يسهّل إزالة التجاعيد على أكمل وجه.
يتيح لك إخراج البخار لغاية 35 غ/دقيقة الكمية المثالية من البخار لإزالة كافة التجاعيد بفعالية.
تمكّنك المكواة بتعزيز بخار يبلغ 110 غ من إزالة أصعب التجاعيد بسهولة تامة.
الجوائز