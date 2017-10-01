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تم إيقافه
GC2145/26
طريقة سريعة، من البداية حتى النهاية
تسرّع مكواة EasySpeed Plus عملية الكيّ بفضل دفقات البخار القوية لإزالة التجاعيد الصعبة، مع قاعدة مكواة من السيراميك المتين لانزلاق سهل، ونظام منع التقطير لتجنب تسرّب المياه. إنها ثلاث طرق سهلة لتقليص وقت الكيّ.
2100 واط
تعزيز بخار يبلغ 100 غ
بخار مستمر يبلغ 30 غ/دقيقة
قاعدة مكواة من السيراميك
توفر عملية إحماء سريعة وأداءً قويًا.
يتغلغل بشكل أعمق في القماش لإزالة التجاعيد الصعبة بسهولة تامة.
إخراج بخار قوي ومستمر لإزالة التجاعيد بشكلٍ أسرع.
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