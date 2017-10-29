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  • سهولة وفعالية سهولة وفعالية سهولة وفعالية

    مكواة بالبخار

    GC1440/26

    سهولة وفعالية

    تسهّل هذه المكواة عملية الكيّ وتجعلها أكثر فعالية بفضل كمية البخار العالية والمتدفقة باستمرار. بالإضافة إلى ذلك، تنزلق قاعدة المكواة المتينة من السيراميك بسهولة على كل أنواع الأقمشة، ويصل الرأس المزوّد بدقة أكثر بثلاث مرات إلى أكثر الأماكن صعوبة. بفضل مكواة Comfort، باتت عملية الكيّ سهلة جدًا

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    مكواة بالبخار

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    سهولة وفعالية

    3 طرق لتسهيل عملية الكيّ

    • 2000 واط
    • حماية من الكلس
    • قاعدة مكواة من السيراميك
    • منع التقطير
    قوة تصل إلى 2000 واط للحصول على إخراج بخار ثابت وكثيف

    قوة تصل إلى 2000 واط للحصول على إخراج بخار ثابت وكثيف

    قوة تصل إلى 2000 واط للحصول على إخراج بخار ثابت ومرتفع.

    بخار مستمر لغاية 25 غ/الدقيقة لإزالة التجاعيد جيدًا

    بخار مستمر لغاية 25 غ/الدقيقة لإزالة التجاعيد جيدًا

    بخار مستمر لغاية 25 غ/الدقيقة لإزالة التجاعيد جيدًا.

    مِرشة خفيفة لترطيب الأقمشة بسهولة

    مِرشة خفيفة لترطيب الأقمشة بسهولة

    وظيفة المِرشة هي توفير رذاذ خفيف لترطيب الأقمشة، ما يسهل عملية كيّ التجاعيد.

    خزان مياه كبير سعة 200 ملل وتعبئة المياه بطريقة مريحة

    خزان مياه كبير سعة 200 ملل وتعبئة المياه بطريقة مريحة

    عدد مرات إعادة تعبئة أقل باستخدام خزان المياه الكبير سعة 220 ملل، مما يسمح لك بكيّ المزيد من الملابس في دفعة واحدة.

    يحفظ نظام منع التقطير الثياب خالية من البقع أثناء الكي

    يحفظ نظام منع التقطير الثياب خالية من البقع أثناء الكي

    يسمح لك نظام منع التقطر بكي الأقمشة الحساسة على درجات حرارة منخفضة دون القلق من البقع الناتجة عن قطرات الماء.

    رأس خاص لدقة أكبر بثلاث مرات وللاستمتاع بتحكم ورؤية أفضل

    رأس خاص لدقة أكبر بثلاث مرات وللاستمتاع بتحكم ورؤية أفضل

    يوفّر رأس مكواة Philips هذا دقة أكبر بفضل 3 ميزات. فهو يتميّز برأس مدبب ومزوّد بأخدود الأزرار وتصميم أنيق للجهة الأمامية. يمكّنك هذا الرأس من الوصول حتى إلى المناطق الأكثر صعوبة، مثل المنطقة حول الأزرار أو بين الطيّات.

    تقوم شريحة تنظيف الكلس بإزالة الطبقة الكلسية من المكواة بسهولة

    تقوم شريحة تنظيف الكلس بإزالة الطبقة الكلسية من المكواة بسهولة

    يمكن تشغيل هذه المكواة البخارية باستخدام مياه الحنفية العادية. بالإضافة إلى ذلك، تسهّل وظيفة تنظيف الكلس إزالة أي ترسبات كلسية متراكمة في المكواة. للحفاظ على أداء المكواة البخارية من Philips، يجب استخدام وظيفة تنظيف الترسبات الكلسية هذه مرة في الشهر باستخدام مياه الحنفية.

    قاعدة مكواة من السيراميك المتين لانزلاق جيد على كل الأقمشة

    قاعدة مكواة من السيراميك المتين لانزلاق جيد على كل الأقمشة

    تنزلق قاعدة المكواة المتينة من السيراميك بسهولة على كل أنواع الأقمشة. وهي مانعة للالتصاق ومقاومة للخدوش ويسهل الحفاظ على نظافتها.

    تعزيز بخار يصل إلى 100 غ لإزالة أصعب التجاعيد

    تعزيز بخار يصل إلى 100 غ لإزالة أصعب التجاعيد

    يؤدي تعزيز البخار إلى إطلاق بخار معزز يصل إلى 100 غ حتى على أصعب التجاعيد.

    قرص درجات حرارة أكبر لضبط أسهل لدرجة الحرارة

    قرص درجات حرارة أكبر لضبط أسهل لدرجة الحرارة

    المواصفات التقنية

    • سهولة الاستخدام

      سعة خزان الماء
      220  ml
      منع التقطير
      نعم
      رأس بخاري خاص للدقة
      نعم

    • إزالة التجاعيد بسرعة

      الطاقة
      2000  W
      بخار كثيف
      100  g
      بخار مستمر
      25  g/min
      الفولتية
      240  V

    • فعالية صديقة للبيئة

      دليل المستخدم
      100% ورق معاد تدويره

    Badge-D2C

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