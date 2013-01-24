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Replacement filter

لمنقي الهواء والمروحة وجهاز التدفئة AMF220‏ 3 في 1

FYM220/30
  • هواء صحي أكثر، على الدوام هواء صحي أكثر، على الدوام هواء صحي أكثر، على الدوام
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    Replacement filter لمنقي الهواء والمروحة وجهاز التدفئة AMF220‏ 3 في 1

    FYM220/30

    هواء صحي أكثر، على الدوام

    يلتقط فلتر HEPA والكربون النشط المضمّن هذا الجسيمات الضارة بحجم يصل إلى 0,003 ميكرومتر بفعالية، بما في ذلك جسيمات PM2.5 ومسببات الحساسية والبكتيريا والفيروسات. وهو يمتصّ أيضًا إجمالي المركّبات العضوية المتطايرة (TVOC) والروائح الكريهة ويحبسها داخل مسامه. إكتشف كلّ المميزات

    Replacement filter لمنقي الهواء والمروحة وجهاز التدفئة AMF220‏ 3 في 1

    هواء صحي أكثر، على الدوام

    يلتقط فلتر HEPA والكربون النشط المضمّن هذا الجسيمات الضارة بحجم يصل إلى 0,003 ميكرومتر بفعالية، بما في ذلك جسيمات PM2.5 ومسببات الحساسية والبكتيريا والفيروسات. وهو يمتصّ أيضًا إجمالي المركّبات العضوية المتطايرة (TVOC) والروائح الكريهة ويحبسها داخل مسامه. إكتشف كلّ المميزات

    هواء صحي أكثر، على الدوام

    يلتقط فلتر HEPA والكربون النشط المضمّن هذا الجسيمات الضارة بحجم يصل إلى 0,003 ميكرومتر بفعالية، بما في ذلك جسيمات PM2.5 ومسببات الحساسية والبكتيريا والفيروسات. وهو يمتصّ أيضًا إجمالي المركّبات العضوية المتطايرة (TVOC) والروائح الكريهة ويحبسها داخل مسامه. إكتشف كلّ المميزات

    Replacement filter لمنقي الهواء والمروحة وجهاز التدفئة AMF220‏ 3 في 1

    هواء صحي أكثر، على الدوام

    يلتقط فلتر HEPA والكربون النشط المضمّن هذا الجسيمات الضارة بحجم يصل إلى 0,003 ميكرومتر بفعالية، بما في ذلك جسيمات PM2.5 ومسببات الحساسية والبكتيريا والفيروسات. وهو يمتصّ أيضًا إجمالي المركّبات العضوية المتطايرة (TVOC) والروائح الكريهة ويحبسها داخل مسامه. إكتشف كلّ المميزات

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      هواء صحي أكثر، على الدوام

      • فترة استهلاك فلتر تصل إلى 24 شهرًا
      • فلتر HEPA وفلتر الكربون النشط

      فترة استهلاك فلتر تصل إلى 24 شهرًا *

      توصي Philips باستبدال فلتر جهاز تنقية الهواء في غضون 24 شهرًا من الاستخدام للمرة الأولى.

      قطعة غيار أصلية

      وحدها الفلاتر التي تحمل علامة Philips التجارية تضمن استمرار عمل جهازك بشكل فعال.

      يلتقط فلتر HEPA‏ 99,95% من الجسيمات بحجم يبلغ 0,003 ميكرون **

      يقوم نظام التنقية HEPA بإزالة 99,95% من الجسيمات الصغيرة بحجم يصل إلى 0,003 ميكرون **. نظام ثلاثي المراحل: الفلتر الأولي، وفلتر HEPA وفلتر الكربون النشط. يلتقط الفلتر الأولي الجسيمات الكبيرة مثل الغبار والشعر. بعد ذلك، يلتقط فلتر HEPA الفيروسات والبكتيريا وغبار المنزل وزغب الحيوانات الأليفة وغبار الطلع والتلوّث الخارجي وعث الغبار وجراثيم العفن والدخان وغيرها من مسببات الحساسية والمواد الملوّثة. أخيرًا، يزيل فلتر الكربون النشط الغازات الضارة والروائح الكريهة.

      تنقية شاملة

      يسمح تصميم الفلتر الشامل بدخول الهواء إلى الفلتر من كل الزوايا لتوزيع الهواء بشكل أفضل وعمل الجهاز بشكل ملائم.

      المواصفات التقنية

      • Performance

        تنقية الجسيمات *
        99,95 % (0,003 ميكرومتر )
        مستوى تنقية الفيروسات **
        99,9 %
        فترة استهلاك الفلتر الموصى بها ****
        24 شهرًا

      • مراحل التنقية

        الكربون النشط
        نعم
        فلتر HEPA
        نعم
        الفلتر الأولي
        نعم

      • المحتويات

        الفلتر المضمّن
        نعم

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          • إن فترة الاستهلاك الموصى بها هي عبارة عن عملية احتساب نظرية بالاستناد إلى متوسط مستوى الجسيمات المنقولة في الهواء في الأماكن الخارجية الذي يبلغ 35 ميكروغرام/م³، مع تشغيل جهاز تنقية الهواء على أدنى سرعة في غرفة بمساحة 39 م² لمدة 16 ساعة يوميًا.
          • * تم الاختبار في العام 2020 من قِبل معهد الطاقة والتكنولوجيا البيئية (IUTA) وفقًا للمعيار DIN71460-1 باستخدام رذاذ كلوريد الصوديوم.
          • * * من الهواء الذي يمرّ عبر الفلتر، تم اختبار معدل تقليل الميكروبات في شركة Airmid Health group Ltd.‎ في حجرة اختبار تبلغ مساحتها 28,5 م³ وملوّثة بفيروس الإنفلونزا من النوع "أ" (H1N1) المنقول في الهواء.
          • * * لا يوفر جهاز تنقية الهواء بحد ذاته الحماية من فيروس كوفيد-19، ولكن يمكن أن يكون جزءًا من خطة حماية نفسك وعائلتك (وكالة حماية البيئة الأمريكية).
          • * * * من الهواء الذي يمرّ عبر الفلتر، تم الاختبار من قِبل مختبر تابع لجهة خارجية في حجرة تبلغ مساحتها 30 م³ وفقًا للمعيار GB21551.3-2010، (العنقودية البيضاء 8032 كبكتيريا اختبار).