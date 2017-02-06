يزيل نسبة 99,97% من الجسيمات بحجم 0,3 ميكرومتر

تمت صناعة فلتر NanoProtect HEPA السلسلة 2 من Philips من مواد عالية الجودة. يمكن لهذا الفلتر التقاط نسبة تصل إلى 99,97% من الجسيمات الصغيرة بحجم يصل إلى 0,3 ميكرون، أي حجم معظم مسببات الحساسية الشائعة المحمولة في الهواء والجسيمات المضرة والبكتيريا والفيروسات. يضمن الفلتر العالي الجودة ببنيته الصلبة والثابتة تدفق كل كمية الهواء من خلاله لتوفير تنقية عالية الفعالية.