المنتجاتالدعم
en/ar

ضمان لمدة عامين

جميع السلاسل

  • Standard Product Photo Philips NanoProtect HEPA filter FY3433
  • Packaging photograph Philips NanoProtect HEPA filter FY3433
  • Standard Product Photo Philips NanoProtect HEPA filter FY3433
  • Packaging photograph Philips NanoProtect HEPA filter FY3433

تم إيقافه

فلتر NanoProtect HEPA

FY3433/30

هواء صحي أكثر، على الدوام

يلتقط فلتر NanoProtect‏ HEPA نسبة 99,97% من الجسيمات بحجم 0,3 ميكرومتر، بما في ذلك المواد المسببة للحساسية الشائعة والغبار والتلوث والبكتيريا وبعض الفيروسات. ويتميز بأداء يدوم طويلاً في خلال فترة استخدام تمتد حتى 24 شهرًا.

عرض جميع المزايا

ضمان تنقية الهواء بنسبة 99,97%

هواء صحي أكثر، على الدوام

  • يلتقط نسبة 99,97% من الجسيمات

فترة استهلاك لغاية 24 شهرًا

يتميّز فلتر NanoProtect HEPA من Philips بطيّات محسّنة متعددة، وهي تغطي مساحة منبسطة بحجم مترَين مربعَين لضمان فترة استهلاك طويلة.

يزيل نسبة 99,97% من الجسيمات بحجم 0,3 ميكرومتر

يزيل نسبة 99,97% من الجسيمات بحجم 0,3 ميكرومتر

تمت صناعة فلتر NanoProtect HEPA السلسلة 2 من Philips من مواد عالية الجودة. يمكن لهذا الفلتر التقاط نسبة تصل إلى 99,97% من الجسيمات الصغيرة بحجم يصل إلى 0,3 ميكرون، أي حجم معظم مسببات الحساسية الشائعة المحمولة في الهواء والجسيمات المضرة والبكتيريا والفيروسات. يضمن الفلتر العالي الجودة ببنيته الصلبة والثابتة تدفق كل كمية الهواء من خلاله لتوفير تنقية عالية الفعالية.

المواصفات التقنية

الحصول على الدعم لهذا المنتج

العثور على الأسئلة المتداولة ودلائل المستخدم والمعلومات حول الحماية والنصائح