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فلتر NanoProtect HEPA

FY3433
  • هواء صحي أكثر، على الدوام هواء صحي أكثر، على الدوام هواء صحي أكثر، على الدوام
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    فلتر NanoProtect HEPA

    FY3433

    هواء صحي أكثر، على الدوام

    يلتقط فلتر NanoProtect‏ HEPA نسبة 99,97% من الجسيمات بحجم 0,3 ميكرومتر، بما في ذلك المواد المسببة للحساسية الشائعة والغبار والتلوث والبكتيريا وبعض الفيروسات. ويتميز بأداء يدوم طويلاً في خلال فترة استخدام تمتد حتى 24 شهرًا. إكتشف كلّ المميزات

    فلتر NanoProtect HEPA

    هواء صحي أكثر، على الدوام

    يلتقط فلتر NanoProtect‏ HEPA نسبة 99,97% من الجسيمات بحجم 0,3 ميكرومتر، بما في ذلك المواد المسببة للحساسية الشائعة والغبار والتلوث والبكتيريا وبعض الفيروسات. ويتميز بأداء يدوم طويلاً في خلال فترة استخدام تمتد حتى 24 شهرًا. إكتشف كلّ المميزات

    هواء صحي أكثر، على الدوام

    يلتقط فلتر NanoProtect‏ HEPA نسبة 99,97% من الجسيمات بحجم 0,3 ميكرومتر، بما في ذلك المواد المسببة للحساسية الشائعة والغبار والتلوث والبكتيريا وبعض الفيروسات. ويتميز بأداء يدوم طويلاً في خلال فترة استخدام تمتد حتى 24 شهرًا. إكتشف كلّ المميزات

    فلتر NanoProtect HEPA

    هواء صحي أكثر، على الدوام

    يلتقط فلتر NanoProtect‏ HEPA نسبة 99,97% من الجسيمات بحجم 0,3 ميكرومتر، بما في ذلك المواد المسببة للحساسية الشائعة والغبار والتلوث والبكتيريا وبعض الفيروسات. ويتميز بأداء يدوم طويلاً في خلال فترة استخدام تمتد حتى 24 شهرًا. إكتشف كلّ المميزات

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      هواء صحي أكثر، على الدوام

      ضمان تنقية الهواء بنسبة 99,97%

      • يلتقط نسبة 99,97% من الجسيمات
      يزيل نسبة 99,97% من الجسيمات بحجم 0,3 ميكرومتر

      يزيل نسبة 99,97% من الجسيمات بحجم 0,3 ميكرومتر

      تمت صناعة فلتر NanoProtect HEPA السلسلة 2 من Philips من مواد عالية الجودة. يمكن لهذا الفلتر التقاط نسبة تصل إلى 99,97% من الجسيمات الصغيرة بحجم يصل إلى 0,3 ميكرون، أي حجم معظم مسببات الحساسية الشائعة المحمولة في الهواء والجسيمات المضرة والبكتيريا والفيروسات. يضمن الفلتر العالي الجودة ببنيته الصلبة والثابتة تدفق كل كمية الهواء من خلاله لتوفير تنقية عالية الفعالية.

      فترة استهلاك لغاية 24 شهرًا

      يتميّز فلتر NanoProtect HEPA من Philips بطيّات محسّنة متعددة، وهي تغطي مساحة منبسطة بحجم مترَين مربعَين لضمان فترة استهلاك طويلة.

      المواصفات التقنية

      • بلد المنشأ

        صُنع في
        الصين

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