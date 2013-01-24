الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية
AR
EN
1

مصطلحات البحث

فلتر Nano Protect

FY3432/30
  • هواء صحي أكثر، على الدوام هواء صحي أكثر، على الدوام هواء صحي أكثر، على الدوام
    -{discount-value}

    فلتر Nano Protect

    FY3432/30

    هواء صحي أكثر، على الدوام

    يضمن فلتر الكربون النشط الذي يتميز ببنية قرص شمع العسل إزالة المركّبات العضوية المتطايرة والروائح. إكتشف كلّ المميزات

    فلتر Nano Protect

    هواء صحي أكثر، على الدوام

    يضمن فلتر الكربون النشط الذي يتميز ببنية قرص شمع العسل إزالة المركّبات العضوية المتطايرة والروائح. إكتشف كلّ المميزات

    هواء صحي أكثر، على الدوام

    يضمن فلتر الكربون النشط الذي يتميز ببنية قرص شمع العسل إزالة المركّبات العضوية المتطايرة والروائح. إكتشف كلّ المميزات

    فلتر Nano Protect

    هواء صحي أكثر، على الدوام

    يضمن فلتر الكربون النشط الذي يتميز ببنية قرص شمع العسل إزالة المركّبات العضوية المتطايرة والروائح. إكتشف كلّ المميزات

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل filters-and-accessories

      هواء صحي أكثر، على الدوام

      ضمان التخلص من المركّبات العضوية المتطايرة وتخفيف الروائح

      • يخفف المركّبات العضوية المتطايرة*
      • يخفف الروائح
      فترة استهلاك لغاية 12 شهرًا

      فترة استهلاك لغاية 12 شهرًا

      تساوي مساحة الامتصاص المنبسطة للكربون النشط 43 ملعب كرة قدم، مما يضمن حمايةً متسقة وفترة استهلاك طويلة تصل لغاية 12 شهرًا.

      تقليل المركّبات العضوية المتطايرة والروائح بفعالية

      تمت صناعة فلتر الكربون النشط ببنية قرص شمع العسل بهدف إزالة غازات متنوعة بفعالية، ومنها المركّبات العضوية المتطايرة المؤذية والروائح.

      المواصفات التقنية

      • بلد المنشأ

        صُنع في
        الصين

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا