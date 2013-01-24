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فتيل ترطيب بتقنية NanoCloud

FY2425/30
  • هواء صحي أكثر، على الدوام هواء صحي أكثر، على الدوام هواء صحي أكثر، على الدوام
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    فتيل ترطيب بتقنية NanoCloud

    FY2425/30

    هواء صحي أكثر، على الدوام

    تقنية الترطيب الفائق NanoCloud إكتشف كلّ المميزات

    فتيل ترطيب بتقنية NanoCloud

    هواء صحي أكثر، على الدوام

    تقنية الترطيب الفائق NanoCloud إكتشف كلّ المميزات

    هواء صحي أكثر، على الدوام

    تقنية الترطيب الفائق NanoCloud إكتشف كلّ المميزات

    فتيل ترطيب بتقنية NanoCloud

    هواء صحي أكثر، على الدوام

    تقنية الترطيب الفائق NanoCloud إكتشف كلّ المميزات

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      هواء صحي أكثر، على الدوام

      • تقنية NanoCloud
      • تنظيف سهل

      تقنية NanoCloud الفائقة مع بكتيريا أقل بنسبة 99%

      إن تقنية NanoCloud من Philips معتمدة على أنها آمنة صحيًا. تم إثبات قدرتها على إطلاق كمية بكتيريا أقل في الهواء بنسبة 99% مقارنة بأجهزة ترطيب الهواء التي تعمل بالموجات فوق الصوتية.

      سهولة تنظيف فتيل الترطيب

      يسمح التصميم الذكي بتنظيف فتيل الترطيب وصيانته بسهولة. ما عليك سوى سحب الفتيل مع عجلة الفتيل من دعامة العجلة، واغسل فتيل الترطيب تحت مياه جارية.

      تنبيه حماية الهواء الصحّي لاستبدال الفتيل

      يعلمك تنبيه حماية الهواء الصحّي على الفور عندما يحين وقت استبدال الفتيل. في حال لم يتم استبدال الفتيل على الفور، سيتوقّف الجهاز عن العمل لتفادي التشغيل بدون أي جدوى. لا يتوقّف الفتيل الدوار عن الحركة في المياه، بل يتوقف عن الدوران عن إخراجه من المياه أو عند بلوغ مستوى رطوبة محدد مسبقًا، فيما تبقى المروحة قيد التشغيل في وضع التنقية وتجفف الفتيل. بالتالي، نضمن لك الحصول على هواء صحي دائمًا.

      ما من غبار أبيض، ما من بقع رطبة

      لا يؤدّي ضباب المياه الناتج من تقنية NanoCloud من Philips إلى إنشاء غبار أبيض أو بقع رطبة في غرفتك.

      المواصفات التقنية

      • بلد المنشأ

        صُنع في
        الصين

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