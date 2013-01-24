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Series 1000

فلتر Nano Protect

FY1413/30
  • تنقية هواء ذكية تنقية هواء ذكية تنقية هواء ذكية
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    Series 1000 فلتر Nano Protect

    FY1413/30

    تنقية هواء ذكية

    يضمن فلتر الكربون النشط الذي يتميز ببنية قرص شمع العسل إزالة المركّبات العضوية المتطايرة والروائح. إكتشف كلّ المميزات

    Series 1000 فلتر Nano Protect

    تنقية هواء ذكية

    يضمن فلتر الكربون النشط الذي يتميز ببنية قرص شمع العسل إزالة المركّبات العضوية المتطايرة والروائح. إكتشف كلّ المميزات

    تنقية هواء ذكية

    يضمن فلتر الكربون النشط الذي يتميز ببنية قرص شمع العسل إزالة المركّبات العضوية المتطايرة والروائح. إكتشف كلّ المميزات

    Series 1000 فلتر Nano Protect

    تنقية هواء ذكية

    يضمن فلتر الكربون النشط الذي يتميز ببنية قرص شمع العسل إزالة المركّبات العضوية المتطايرة والروائح. إكتشف كلّ المميزات

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      تنقية هواء ذكية

      يخفف المركّبات العضوية المتطايرة والروائح

      • يخفف المركّبات العضوية المتطايرة*
      • يخفف الروائح
      فترة استهلاك لغاية 12 شهرًا

      فترة استهلاك لغاية 12 شهرًا

      تساوي مساحة الامتصاص المنبسطة للكربون النشط 43 ملعب كرة قدم، مما يضمن حمايةً متسقة وفترة استهلاك طويلة تصل لغاية 12 شهرًا.

      تقليل المركّبات العضوية المتطايرة والروائح بفعالية

      تقليل المركّبات العضوية المتطايرة والروائح بفعالية

      تمت صناعة فلتر الكربون النشط ببنية قرص شمع العسل بهدف إزالة غازات متنوعة بفعالية، ومنها المركّبات العضوية المتطايرة المؤذية والروائح.

      المواصفات التقنية

      • بلد المنشأ

        صُنع في
        الصين

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