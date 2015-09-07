FC9912/61
الآن مع قوة شفط أقوى بنسبة 60%*
توفّر المكنسة الكهربائية بدون كيس PowerPro Ultimate الجديدة من Philips أداء تنظيف فائقًا، كما تتميّز بتقنية PowerCyclone 7 التي تفصل الغبار عن الهواء بطريقة استثنائي. وتضمن فوهة TriActive+ أداءً متميّزًا على كل أنواع الأرضيات.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يساعد التصميم الانسيابي لتقنية PowerCyclone 7 على التقليل من مقاومة الهواء وضمان توفير أداء تنظيف استثنائي عبر 3 خطوات فعالة جدًا: 1) يدخل الهواء بسرعة إلى PowerCyclone بفضل مدخل الهواء المستقيم والأملس. 2) يزيد ممر الهواء المنحني من سرعة الهواء لأعلى في الحجرة ذات التيارات الإعصارية. 3) في أعلى هذه الحجرة، تقوم الشفرات الموجودة على المخرج بفصل الغبار عن الهواء بطريقة فعالة.
تزيل فوهة TriActive Z للأرضيات الصلبة الجديدة الغبار وقطع الأوساخ الكبيرة بتمريرة واحدة. ويعمد التصميم المميز على شكل Z إلى توجيه الغبار وقطع الأوساخ الكبيرة إلى القناة الهوائية من دون دفعها إلى الأمام. وتقوم القنوات الهوائية الجانبية بالتنظيف بطريقة مثالية على طول القواعد. لم تعد بحاجة بعد الآن إلى رفع الفوهة لإزالة قطع الأوساخ الأكبر وضمان تنظيف استثنائي للأرضيات الصلبة لديك.
تم تطوير التقنية المبتكرة الجديدة خصيصًا لتفادي انتشار الغبار في الهواء. تم تطوير التقنية المبتكرة الجديدة خصيصًا لتفادي انتشار الغبار في الهواء الاعتيادي. يتجمّع الغبار في الجزء السفلي من كيس الغبار بدلاً من البقاء في الهواء. فعندما يتم فتح كيس الغبار، لن ينتشر الغبار في الهواء.
يتميّز جانب كيس الغبار بتصميم يشبع شكل القمع لإفراغ الكيس بطريقة يمكن التحكم بها ومن دون تسرّب الغبار.
يسمح جهاز التحكم عن بعد ErgoGrip باستخدام الفوهة بكل سهولة في الأماكن الضيقة. يسهّل جهاز التحكم عن بُعد المضمّن زيادة القوة أو تخفيفها أو حتى إيقاف تشغيل المكنسة الكهربائية.
يلتقط فلتر Ultra Clean Air HEPA 13 الغبار بنسبة لا تقلّ عن99,95% لضمان الاستمتاع ببيئة نظيفة وخالية من المواد المسببة للحساسية.
تقوم فوهة TriActive+ بتنظيف الأرض بثلاث طرق بدفعة واحدة: 1) تفتح السجاد بلطف بفضل القاعدة المصممة خصيصاً لإزالة الغبار من الأعماق. 2) تشفط القطع الكبيرة بفضل فتحتها الأكبر في الجهة الأمامية. 3) تنظف الغبار والأوساخ بجانب الأثاث والجدران بفضل الفرشاتين على الجوانب.
لالتقاط أكثر من >99,95% من جسيمات الغبار الصغيرة، بما في ذلك المواد المسببة للحساسية والمهيجات مثل غبار الطلع وعث الغبار. مطوّر لتلبية الاحتياجات الخاصة للأشخاص الذين يشكون من الحساسية وبشكل عام، للأشخاص الذي يحتاجون إلى مستوى أعلى من التنقية.
الفوهات والملحقات
تصميم
الوزن والأبعاد
الاستدامة
الأداء
التنقية
إمكانية الاستخدام
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