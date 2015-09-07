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  • الآن مع قوة شفط أقوى بنسبة 60%* الآن مع قوة شفط أقوى بنسبة 60%* الآن مع قوة شفط أقوى بنسبة 60%*

    PowerPro Ultimate مكنسة كهربائية بدون كيس

    FC9912/61

    الآن مع قوة شفط أقوى بنسبة 60%*

    توفّر المكنسة الكهربائية بدون كيس PowerPro Ultimate الجديدة من Philips أداء تنظيف فائقًا، كما تتميّز بتقنية PowerCyclone 7 التي تفصل الغبار عن الهواء بطريقة استثنائي. وتضمن فوهة TriActive+‎ أداءً متميّزًا على كل أنواع الأرضيات.

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    PowerPro Ultimate مكنسة كهربائية بدون كيس

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    الآن مع قوة شفط أقوى بنسبة 60%*

    تخلص من الغبار بدون فوضى

    • 2200 واط
    • PowerCyclone 7
    • فلترHEPA 13
    • فوهة TriActive Z*
    PowerCyclone 7 للحفاظ على قوة شفط عالية لمدة أطول

    PowerCyclone 7 للحفاظ على قوة شفط عالية لمدة أطول

    يساعد التصميم الانسيابي لتقنية PowerCyclone 7 على التقليل من مقاومة الهواء وضمان توفير أداء تنظيف استثنائي عبر 3 خطوات فعالة جدًا: 1) يدخل الهواء بسرعة إلى PowerCyclone بفضل مدخل الهواء المستقيم والأملس. 2) يزيد ممر الهواء المنحني من سرعة الهواء لأعلى في الحجرة ذات التيارات الإعصارية. 3) في أعلى هذه الحجرة، تقوم الشفرات الموجودة على المخرج بفصل الغبار عن الهواء بطريقة فعالة.

    فوهة TriActive Z للأرضيات الصلبة لتنظيف الغبار وقطع الأوساخ الكبيرة

    فوهة TriActive Z للأرضيات الصلبة لتنظيف الغبار وقطع الأوساخ الكبيرة

    تزيل فوهة TriActive Z للأرضيات الصلبة الجديدة الغبار وقطع الأوساخ الكبيرة بتمريرة واحدة. ويعمد التصميم المميز على شكل Z إلى توجيه الغبار وقطع الأوساخ الكبيرة إلى القناة الهوائية من دون دفعها إلى الأمام. وتقوم القنوات الهوائية الجانبية بالتنظيف بطريقة مثالية على طول القواعد. لم تعد بحاجة بعد الآن إلى رفع الفوهة لإزالة قطع الأوساخ الأكبر وضمان تنظيف استثنائي للأرضيات الصلبة لديك.

    تقنية NanoClean لإزالة الغبار بدون فوضى

    تقنية NanoClean لإزالة الغبار بدون فوضى

    تم تطوير التقنية المبتكرة الجديدة خصيصًا لتفادي انتشار الغبار في الهواء. تم تطوير التقنية المبتكرة الجديدة خصيصًا لتفادي انتشار الغبار في الهواء الاعتيادي. يتجمّع الغبار في الجزء السفلي من كيس الغبار بدلاً من البقاء في الهواء. فعندما يتم فتح كيس الغبار، لن ينتشر الغبار في الهواء.

    كيس غبار سهل الاستخدام إلى حد كبير لعملية إفراغ يمكن التحكم بها

    كيس غبار سهل الاستخدام إلى حد كبير لعملية إفراغ يمكن التحكم بها

    يتميّز جانب كيس الغبار بتصميم يشبع شكل القمع لإفراغ الكيس بطريقة يمكن التحكم بها ومن دون تسرّب الغبار.

    جهاز تحكم عن بعد ErgoGrip لعدم الانحناء للتشغيل والإيقاف المؤقت

    جهاز تحكم عن بعد ErgoGrip لعدم الانحناء للتشغيل والإيقاف المؤقت

    يسمح جهاز التحكم عن بعد ErgoGrip باستخدام الفوهة بكل سهولة في الأماكن الضيقة. يسهّل جهاز التحكم عن بُعد المضمّن زيادة القوة أو تخفيفها أو حتى إيقاف تشغيل المكنسة الكهربائية.

    فلتر Ultra Clean Air HEPA 13 مع تقطير بنسبة 99.95%

    فلتر Ultra Clean Air HEPA 13 مع تقطير بنسبة 99.95%

    يلتقط فلتر Ultra Clean Air HEPA 13 الغبار بنسبة لا تقلّ عن‏99,95‏% لضمان الاستمتاع ببيئة نظيفة وخالية من المواد المسببة للحساسية.

    فوهة TriActive+ الجديدة والثلاثية الوظائف تلتقط الغبار الناعم والخشن

    فوهة TriActive+ الجديدة والثلاثية الوظائف تلتقط الغبار الناعم والخشن

    تقوم فوهة TriActive+‎ بتنظيف الأرض بثلاث طرق بدفعة واحدة: 1) تفتح السجاد بلطف بفضل القاعدة المصممة خصيصاً لإزالة الغبار من الأعماق. 2) تشفط القطع الكبيرة بفضل فتحتها الأكبر في الجهة الأمامية. 3) تنظف الغبار والأوساخ بجانب الأثاث والجدران بفضل الفرشاتين على الجوانب.

    مستوى التنقية HEPA 13* لالتقاط >99,95% من جسيمات الغبار الصغيرة

    لالتقاط أكثر من >99,95% من جسيمات الغبار الصغيرة، بما في ذلك المواد المسببة للحساسية والمهيجات مثل غبار الطلع وعث الغبار. مطوّر لتلبية الاحتياجات الخاصة للأشخاص الذين يشكون من الحساسية وبشكل عام، للأشخاص الذي يحتاجون إلى مستوى أعلى من التنقية.

    المواصفات التقنية

    • الفوهات والملحقات

      فوهة عادية
      فوهة TriActive+‎
      ملحقات أخرى
      جهاز تحكم عن بعد ErgoGrip
      الملحقات المضمّنة
      • أداة للتشققات
      • فرهة صغيرة/فرشاة اثنين في واحد
      فوهة إضافية
      فوهة TriActive Z

    • تصميم

      اللون
      نحاسي لامع

    • الوزن والأبعاد

      أبعاد المنتج (الطول×العرض×الارتفاع)
      ‎506 ‏x‏ 310 x‏ 317  mm
      أبعاد علبة التغليف (الطول×العرض×الارتفاع)
      595 x 400 x 352  mm
      وزن المنتج
      6.3  kg

    • الاستدامة

      التغليف
      90% من المواد المعاد تدويرها<
      دليل المستخدم
      100% ورق معاد تدويره

    • الأداء

      مستوى قوة الصوت
      <77  dB
      قوة الإدخال (الحد الأقصى)
      2400  W
      قوة الامتصاص (حد أقصى)
      450  W

    • التنقية

      فلتر لمخرج الهواء
      فلتر HEPA13
      فلتر المحرك
      فلتر قابل للغسل يدوم طويلاً

    • إمكانية الاستخدام

      دائرة العمل نصف القطرية
      11  m
      مقبض الحمل
      الجهة العلوية والأمامية
      نوع الأنبوب
      أنبوب تلسكوبي من الألومنيوم مؤلف من قطعتين

    Badge-D2C

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