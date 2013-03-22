FC8472/61
طاقة امتصاص أعلى بنسبة 20%* لتنظيف أفضل
توفر Philips PowerPro Compact الجديدة أداءً قويًا من دون مساومات بفضل تقنية PowerCyclone 4 وتصميم الكيس المتطورإكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
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يوّلد المحرك الذي تبلغ قوته 1800 واط قوة امتصاص قصوى بقوة 350 واط لتوفير أداء مثالي.
صُممت حاوية الغبار بشكل مثالي للتخلص من الغبار بدون التسبب في انتشاره في الهواء. بفضل شكلها الفريد وسطحها الأملس، ويتم جمع الغبار في جانب واحد من الحاوية لينزلق بالتساوي إلى كيس الغبار.
تعمل تقنية PowerCyclone 4 على زيادة تدفق الهواء والأداء إلى أقصى حد من خلال فصل الأوساخ عن الهواء دفعة واحدة. وتعمل كذلك على تقديم نتائج تنظيف ملحوظة عبر اتباع خطوات عالية الكفاءة: 1) يدخل الهواء بسرعة إلى PowerCyclone بفضل منافذ الإدخال الهوائية المستقيمة والملساء. 2) يسرّع ممر الهواء المنحني من تدفق الهواء لأعلى في حجرة تيارات الهواء الإعصارية لفصل الغبار عن الهواء.
يتميز فلتر EPA المثني بمساحة سطح واسعة وأداء تصفية ممتاز. تحول تيارات الهواء الإعصارية التي تنطوي عليها التقنية دون انسداد الفلتر بسرعة، وتمنحك نتائج تصفية أفضل تدوم طويلاً.
إن المقبض المريح هذا هو مناسب للاستخدام. تتيح لك إمكانية تمديده الإضافية فرصة أكبر للوصول إلى الأماكن، إذًا يمكنك تنظيف الأماكن التي يصعب الوصول إليها بسهولة.
الفوهات والملحقات
التصميم
الوزن والأبعاد
الاستدامة
تصفية
مدى الاستفادة
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