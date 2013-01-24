أسرع تجربة تنظيف لاسلكي على الإطلاق*
تتميّز SpeedPro Max الثورية بفوهة شفط من 360 درجة لالتقاط الأوساخ مع كل تمريرة، إلى الأمام وإلى الوراء، وحتى على طول الجدران والأثاث. يمكنك تنظيف مساحات إضافية بوقت أقل على الأرضيات الصلبة كما على السجاد. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
أسرع تجربة تنظيف لاسلكي على الإطلاق*
تتميّز SpeedPro Max الثورية بفوهة شفط من 360 درجة لالتقاط الأوساخ مع كل تمريرة، إلى الأمام وإلى الوراء، وحتى على طول الجدران والأثاث. يمكنك تنظيف مساحات إضافية بوقت أقل على الأرضيات الصلبة كما على السجاد. إكتشف كلّ المميزات
أسرع تجربة تنظيف لاسلكي على الإطلاق*
تتميّز SpeedPro Max الثورية بفوهة شفط من 360 درجة لالتقاط الأوساخ مع كل تمريرة، إلى الأمام وإلى الوراء، وحتى على طول الجدران والأثاث. يمكنك تنظيف مساحات إضافية بوقت أقل على الأرضيات الصلبة كما على السجاد. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
أسرع تجربة تنظيف لاسلكي على الإطلاق*
تتميّز SpeedPro Max الثورية بفوهة شفط من 360 درجة لالتقاط الأوساخ مع كل تمريرة، إلى الأمام وإلى الوراء، وحتى على طول الجدران والأثاث. يمكنك تنظيف مساحات إضافية بوقت أقل على الأرضيات الصلبة كما على السجاد. إكتشف كلّ المميزات
فوهة الشفط من 360 درجة لالتقاط الغبار والأوساخ مع كل تمريرة، حتى عند الرجوع إلى الخلف وعلى الزوايا، للاستفادة من كل تمريرة.
PowerBlade عبارة عن محرك رقمي تم تصميمه للحصول على دفق هواء مرتفع لا مثيل له (> 1000 لتر/الدقيقة) من شأنه إنتاج قوة شفط من 360 درجة في الفوهة. سجّل منتجك على Philips.com ضمن 3 أشهر من تاريخ الشراء للحصول على ضمان على المحرك لمدة 5 سنوات مجانًا!
تقنية PowerCyclone 8 - التقنية الأقوى التي نقدّمها للمكانس الكهربائية بدون كيس، أصبح الآن متوفرة في عصا بدون أسلاك للحفاظ على قوة شفط أقوى لمدة أطول.
بفضل نظام التنقية الثلاثي الطبقات، يتم إرجاع الهواء النظيف فقط إلى المحرك، لضمان الحصول على دفق هواء مرتفع لمدة أطول
شاشة رقمية ذكية لعرض السرعة ونسبة استخدام البطارية، ولإعلامك عندما يحين وقت تنظيف الفلتر.
تتميّز الملحقات بأنها سهلة الاستخدام بكبسة زر واحدة. يمكنك استخدام SpeedPro Max كجهازَين في جهاز واحد بفضل الوحدة المحمولة باليد والقابلة للفك. أما ملحق الفرشاة فهو مضمّن في الأنبوب ليكون دائمًا في متناول يديك.
بات من السهل الكشف عن الغبار والزغب والشعر والأوساخ وإزالتها بفضل أضواء LED في فوهة SpeedPro Max. تكشف فوهة LED حتى عن الأوساخ المخفية.
تتميّز SpeedPro Max بمرونتها وسهولة تحريكها. تتوفّر حاوية الغبار في الجهة العليا، مما يسمح باستخدامها بزاوية أكثر انخفاضًا وحتى بشكل مسطّح بالكامل للوصول تحت الأثاث المنخفض.
يسهل فك حاوية الغبار الخاصة بالمكنسة الكهربائية وإفراغها بطريقة صحية من دون التسبب بانتشار الغبار في الهواء.
تتميّز بطاريات الليثيوم أيون العالية الأداء بقوة 25,2 فولت، لتوفير وقت تشغيل يصل إلى 65 دقيقة في وضع توفير استهلاك الطاقة، و30 دقيقة في الوضع العادي و21 دقيقة في وضع السرعة القصوى قبل إعادة شحنها.
Performance
التصميم
تصفية
الفوهات والملحقات
الاستدامة
الوزن والأبعاد