انسياب تيارات إعصارية بدون كيس بمرحلتين لتصفية مثالية

يبقي انسياب التيارات الإعصارية بدون كيس الغبار في الداخل لضمان قوة امتصاص مثالية وعالية وتنظيف يدوم طويلاً. يضمن نظام التصفية المؤلف من مرحلتين، ما أن يصبح الغبار في الداخل لا يمكنه أن يتسرّب. يحجز الفلتر الأول مجمل كمية الغبار في الداخل في حين يلتقط الفلتر الثاني جزيئات الغبار الأصغر.