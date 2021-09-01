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  • Product in Use Photo Philips 5000 Series Steam iron
  • Product in Use Photo Philips 5000 Series Steam iron
  • Product in Use Photo Philips 5000 Series Steam iron
  • Product in Use Photo Philips 5000 Series Steam iron
  • Packaging photograph Philips 5000 Series Steam iron
  • Standard Product Photo Philips 5000 Series Steam iron
  • Main in-use photograph Philips 5000 Series Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips 5000 Series Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips 5000 Series Steam iron
  • Product in Use Photo Philips 5000 Series Steam iron
  • Product in Use Photo Philips 5000 Series Steam iron
  • Product in Use Photo Philips 5000 Series Steam iron
  • Product in Use Photo Philips 5000 Series Steam iron
  • Packaging photograph Philips 5000 Series Steam iron

تم إيقافه

السلسلة 5000مكواة بخارية

DST5020/26

مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم

للحصول على نتائج رائعة يومًا بعد يوم، أنت بحاجة إلى مكواة لا تخذلك أبدًا. فبفضل قاعدة المكواة SteamGlide Plus المقاومة للخدوش وإخراج البخار العالي والمستمر ووظيفة تنظيف الكلس المضمّنة، تضمن لك هذه المكواة عالية الجودة أداءً يدوم طويلاً.

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تدوم قاعدة مكواة SteamGlide Plus لمدة أطول بـ 4 مرات*

مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم

  • قوة 2400 واط

  • بخار مستمر يبلغ 40 غ/دقيقة

  • تعزيز بخار بوزن 180 غ

  • SteamGlide Plus

2400 واط لإحماء سريع

2400 واط لإحماء سريع

توفر عملية إحماء سريعة وأداءً قويًا.

تتميّز قاعدة المكواة المقاومة للخدوش بانزلاق جيد

تتميّز قاعدة المكواة المقاومة للخدوش بانزلاق جيد

تنزلق قاعدة المكواة SteamGlide Plus الخاصة التي نقدّمها بسلاسة على كل الأقمشة، كما أنها غير لاصقة ومقاومة للخدوش وسهلة التنظيف.

تُحافظ ميزة منع التقطير على الملابس خالية من البقع أثناء الكيّ

تُحافظ ميزة منع التقطير على الملابس خالية من البقع أثناء الكيّ

يسمح لك نظام منع التقطير بكيّ الأقمشة الحساسة على درجات حرارة منخفضة بكل ثقة. لا داعي للقلق حيال قطرات المياه التي تسبب البقع.

المواصفات التقنية

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  1. تم اختبارها مقارنة بقاعدة مكواة Philips المانعة للالتصاق