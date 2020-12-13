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تم إيقافه
DLC5204A/00
كبل مضفور مميز للتحويل من USB-A إلى USB-C
كبل فاخر بطول 4 أقدام لمزيد من المرونة أثناء شحن الأجهزة المزودة بـ USB-C
المزامنة والشحن
1,2 م / 4 أقدام
كبل مضفور أسود
يعمل مع أي مصادر طاقة تستخدمها حاليًا ومستندة إلى USB، أي شواحن الحائط أو السيارة أو جهاز الكمبيوتر، للشحن براحة عند الحاجة.
احمله معك أو احتفظ به على مكتبك أو استبدل الكبل الضائع لتتمكّن من الاتصال والشحن دائمًا عند الحاجة.
يدعم نقل البيانات بسرعة عالية بمعدل 480 ميجابت في الثانية بواسطة USB 2.0