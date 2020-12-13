يعمل مع شواحن الحائط أو السيارة USB التي تستخدمها حاليًا

يعمل مع أي مصادر طاقة تستخدمها حاليًا ومستندة إلى USB، أي شواحن الحائط أو السيارة أو جهاز الكمبيوتر، للشحن براحة عند الحاجة.